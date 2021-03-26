大樂透1億頭獎一注獨得 北市萬華龍山寺旁開出 22:552021/03/26 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大樂透1億頭獎一注獨得，北市萬華龍山寺旁開出。圖／本報系資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大樂透第110034期今晚開獎。中獎號碼為15、37、30、21、24、38，特別號34；派彩結果，頭獎1注獨得，獎金新台幣1億元。 本次開出大樂透頭獎的召財利彩券行，位於台北市萬華區廣州街189號。 派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。 新北7大盛會拚觀光 陸海空齊發 ELEVEN接手日職洋聯轉播 看得到宋家豪、田中將大 (中央社) #大樂透 #頭獎 #中獎 #結果 #台北市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 接軌業界 華夏科大與新輪實業有限公司簽訂產學合作 18:242021/03/26 寶島 蘇伊士運河大塞船 俄羅斯趁機推北方海路 12:352021/03/26 國際 育達科大無人機教學及考照場 26日開訓啟用 15:142021/03/26 寶島 職場》臺科大校園徵才釋上萬職缺 1111線上校徵助學子卡好位 17:492021/03/26 生活 智慧影像界800磅「大猩猩」 建AI模組自動化產線與雲端服務平台 19:292021/03/26 財經 台北搭公車見1景象 外地人超不解：怎麼做到的 17:292021/03/26 生活 大亞購入大同旗下志光能源七股漁電共生太陽能案 26日股價走揚 11:522021/03/26 財經 綠促水價一致 柯嗆看誰受不了 04:102021/03/26 焦點要聞 台南五星級飯店慶50周年 同年月日出生可免費入住1晚 12:272021/03/26 生活 詐團跨海騙上億 2嫌大馬押返台 04:102021/03/26 社會新聞 菠蘿麵包季登場 12公分比童臉大 烏龜造型萌Q 04:102021/03/26 時尚消費 財經熱門新聞 金融股擁四大利多 外資狂掃 - 財經要聞 - 工商時報 中澳貿易戰硝煙再起？外媒曝大陸又有制裁新目標 - 財經 台積電缺工引同業瘋跳槽 網揭原因：誰都想跳 - 財經 台積電眼中「不受歡迎人物」 美媒爆是這家公司 - 財經 台積電跳空嚇死人！他623元跟風進場想認賠 網友戰翻 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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