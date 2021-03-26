大樂透第110034期今晚開獎。中獎號碼為15、37、30、21、24、38，特別號34；派彩結果，頭獎1注獨得，獎金新台幣1億元。

本次開出大樂透頭獎的召財利彩券行，位於台北市萬華區廣州街189號。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。

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(中央社)

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