中華民國高爾夫協會努力執行「重返榮耀-高爾夫六年振興計畫」，透過和教育部體育署和各級地方政府合作，今年1月起到本月12日，已經在基隆市、台南市、嘉義市、台中市、屏東縣、花蓮縣、新北市、台北市、高雄市以及桃園市等地區辦理座談會，各地三級校踴躍申辦「110年補助高級中等以下學校推動高爾夫運動實施計畫」，截至目前共有215所學校申辦。

體育署去年12月31日頒行「110年補助高級中等以下學校推動高爾夫運動實施計畫」，幫助高協推動高爾夫六年振興計畫，回顧2018年基層扎根1.0版所申請的學校數量為116所，今年目前則激增100所，共計215所學校申請，其中包含各縣市192所、國私立學校23所，成長率高達85.3％。

中華高協理事長王政松指出，高爾夫運動是一項不受限於身高、體型的運動，最適合國人發展，然而現今登錄在中華高協名單內的青少年選手僅有300位。在六年振興計畫中基層扎根2.0啟動後，透過向下扎根把基盤做大，期望在未來六年內擴大人才庫到1500人，第一階段由學校領銜主導，讓小朋友學習簡單入門的動作，啟發興趣後再參加中華高協月賽培訓，最後投入國手的培訓。

展望未來六年，中華高協將持續與體育署、地方政府及其高委會等相關單位研商，持續地落實輔訪機制，並導入高爾夫球場、練習場等相關產業，及社會各界的高球愛好者與企業，共同挹注資源、關注發展，讓學校高爾夫社團與代表隊穩健運作成長，期能讓此運動成為全民運動，並從中發掘下一位、能媲美曾雅妮般，得以在世界高爾夫體壇發光發熱的潛力世代。

(中時 )