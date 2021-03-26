我真的做錯了嗎？一名單親男網友分享，自己家境不好，父親自小的時候就過世，母親辛苦工作獨自拉拔他和妹妹長大，而半年前爺爺過世，他收到一筆遺產，孝順的他打算用這筆錢買房，並登記在母親名下，沒想到女友得知後竟拿東西砸他，更暴怒嗆「你這媽寶，沒擔當」，讓原PO很受傷，更不解自己到底做錯什麼。

男網友日前在臉書社團靠北女友my girl上發文抱怨，自己是一名開飼料車的司機，自小家境不好，父親在他小學時就車禍去世，母親則是靠成衣加工養大他和妹妹，小時後家裡很常沒飯吃，窮的只能煮泡麵，「媽媽都只喝湯，把料留給我和妹妹」，更經常加工到三更半夜，只為了一家人的下一餐。

而在2年前透過朋友介紹，認識了現在的女友，不過最近為了一件事吵得相當嚴重，讓他動了想分手的念頭。半年前爺爺過世，他收到一筆土地，隨後被建商相中，他便賣掉土地，打算換錢買房，到了簽約那天，原PO孝順將名字登記在母親名下，更用爺爺名義捐了一筆錢給山區小孩，幫助他們就學。

沒想到女友得知後竟大發雷霆，瘋狂打自己還拿東西砸，「後來她拿吹風機丟我之後說了一句，『你這媽寶沒擔當，我真是瞎了眼』」接著轉身就走，讓他相當錯愕，不過他認為自己沒有做錯，因為他從小就夢想者，長大有能力後「想給媽媽和妹妹一個家」。

貼文發出後網友都一面倒挺原PO，「你完全沒錯啊，錢也不是他的在激動個毛，莫名其妙，早點遠離這類型的人為妙」、「兩年了，真是佛祖派下來給您修行用的呢，辛苦了兄弟」、「孝順孩子，照你的意思走，下個女人會更好，加油！」、「你做得很對，很慶幸媽媽沒白養你」、「雖然一樣身為女生，但我覺得你是對的，會孝順自己父母的，一樣也會孝順另一半的父母，恭喜你，有重新選擇的機會」。

(中時新聞網)