台南市2020年首創台南市兒童藝術教育節，教育局今日於長興國小發表「小黃點驚奇之旅」先驅課程，結合科技帶領學生完成逐格動畫，影片作品也成為全臺唯一受邀參加英國倫敦大學金匠學院兒童影展，讓台灣兒童影像作品走上國際舞台，實屬難得。

台南市長黃偉哲表示，台南市長期扎根與深耕兒童藝術教育，透過這些跨領域藝術教育課程的實踐與推廣，更能提升孩子們的藝術涵養，孕育更多跨域藝文人才，讓台南成為集文化、藝術、科技資訊薈萃的美力城市。

教育局長鄭新輝表示，今年台南兒童藝術教育節暑期夏令營「藝起學」分為5個課程，其中，小黃點的驚奇之旅先驅課程，由長興國小帶領學生在課程中學習與實作，希望藉由學生學習歷程與成果展示，讓師生及家長了解跨域藝術課程的趣味性與多元性，也希望有興趣的師生或親子組隊報名參加暑期夏令營，體驗這個多元跨域、有趣的藝術課程。

長興國小呂志忠校長說，長興國小多年來致力發展各類特色課程，結合在地產業文化與數位資訊課程，從三年級開始，逐步培養學生人文素養、創造思考力、數位影像的美感素養與技能，期待「培養一個個新世代的李安」。

本次課程以「小黃點大冒險！」為主題，透過小黃點的旅行與旅程時的想像，引領孩子進入異想世界，運用孩子的想像力創造故事角色、融入環境保護議題、以繪製心智圖發展劇本大綱、進行角色及背景繪製，再透過科技影像，讓孩子們創作出獨一無二藝術影音作品，學生瞬間化身編劇、動畫大師及導演，直呼過癮。

藝起學－小黃點驚奇之旅先驅課程，即將在4月24日全臺首學課程博覽會，以互動賞課的方式開放師生及民眾體驗，屆時並將規畫暑期夏令營，歡迎民眾踴躍觀賞及報名。

(中時 )