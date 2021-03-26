美國總統拜登的基建計畫，以及疫苗接種目標上修一倍，備受市場關注，投資人也對經濟的後事抱有信心。美股26日早盤開高，道瓊指數上漲近百點，約0.42%，那斯達克指數漲約0.42%，標普500漲約0.46%。

截至開盤後約一小時，道瓊工業指數上漲137.95，漲幅約0.42%，暫報32757.43；那斯達克指數上漲51.19，漲幅約0.39%，暫報13028.87；標普500指數上漲18.17，漲幅約0.46%，暫報3927.69；費城半導體指數上漲42.27，漲幅約1.43%，暫報3002.15。

美股科技巨頭漲跌不一，電動車大廠特斯拉股價下跌3.80，跌幅約0.59%，暫報636.59；台積電ADR上漲2.23，漲幅約2.02%，暫報112.68；聯電ADR上漲0.21，漲幅約2.47%，暫報8.72。

美國聯準會於周四（25日）盤後宣布取消對銀行業者的股利限制，允許業者恢復派發股利和回購股票；但條件是需要達到最低資本規定。鮑爾和葉倫兩人皆對經濟前景表達樂觀，預期疫苗推出將使疫情好轉升溫，以及最新1.9兆美元的聯邦紓困發揮作用，有助推動經濟復甦。

(中時新聞網)