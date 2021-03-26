由勝群金屬董事長陳武華與夫人李秀珍聯手打造的台中藝術公益平台「Winnovation勝群多功能展館」，開幕之初即承諾將藝術展演所得20％捐助公益團體，開幕首展共募得200萬7,627元，日前在建業律師事務所合夥律師王士豪見證下，由勝群總經理陳珈豪代表捐給台灣行動菩薩助學協會。

勝群多功能會館今年首展邀得廖迎晰、陳炳臣、陳貞領三位知名藝術家襄助，限量藝術品果然獲得許多收藏家慧眼珍藏。在本月25日捐贈儀式上，連同捐款、義賣以及藝術品展演等收入全數捐出。

身兼台灣行動菩薩理事長的陳武華表示，會館結合藝術與愛心打造成公益平台，展出的藝術品都是大師精品，會館不以營利為目的，而是將一般藝廊的行政成本轉為捐款，對藏家而言，做愛心完全沒有額外負擔，又能收藏喜愛的藝術品，可說是皆大歡喜。

勝群多功能會館藝術展覽期間，不僅收藏家絡繹不絕、慷慨解囊，也有不少北屯區民眾一開始抱著好奇心而來，卻被館內輕鬆自在的藝術氣息吸引、成為經常走訪的熟客，假日更邀請親朋好友專程來看展喝咖啡，完全達到開館之初「讓美學成為生活基因、讓公益成為日常行動」的宣示。

陳武華表示，勝群多功能會館除了靜態藝術展覽外，也提供精品咖啡、好書閱讀、瑜珈教室等服務，未來並不定期舉辦音樂會或藝文展演活動，全館不收門票免費參觀，歡迎台中市民休閒走訪。

(工商 )