股神巴菲特（Warren Buffett）的投資旗艦柏克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）計劃以83億美元在德州興建緊急供電廠，防止以後發生像2月那樣的災難性大停電。

柏克夏旗下能源基建業務執行長布朗（Chris Brown）有意蓋十座大型天然氣發電廠，強調只在極端需要時才運作供電，不會給當地電力市場帶來競爭壓力，估計2023年11月能開始因應需要而運作。

他認為德州和當地居民都應該在緊急時，有可靠電力供應來保障民生與商家不受影響，柏克夏提出的是一項緊急應變計劃。

德州2月一半電廠因嚴寒氣候遭冰封而無法運作，使當地出現持續四天大停電。但柏克夏的計劃必須先得到德州議會批准修改目前法規，才能蓋緊急的備用發電廠。

布朗希望在其緊急供電廠計劃裡獲得9.3％投資報酬率，跟其他德州經營電力公司像Sempra能源旗下Oncor，和CenterPoint能源等報酬率一樣。

他說柏克夏會向德州提出40億美元保證金，一旦其電廠在緊急需要時無法運作，就讓州政府沒收。他強調這些電廠會有可供一周發電量所需的液態天然氣，以解決輸送管因凍結而無法為電廠供應天然氣的問題。

部份德州發電商認為柏克夏的計劃，難以解決當地穩定供電的問題，並對其希望在供電上可獲得有保證的投資報酬感到不滿。

NRG能源執行副總裁摩沙（Chris Moser）指該計劃可能在德州電力市場，造成像電網營運商Ercot那樣的不公平競爭。他強調只在緊急時運作，所有供電都肯定有消費者買單，但平常卻不用承擔任何因供需變化而產生發電浪費的風險。

柏克夏一直對德州電力市場有興趣，2017年曾試圖以90億美元收購Oncor，但最後被Sempra以更高價買走。

(工商 )