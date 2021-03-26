「陽光說演故事劇團」選在兒童節前成立，由「陸爸爸」陸育克擔任團長，立委張廖萬堅擔任創團榮譽團長。（盧金足攝）

台中市陽光城市發展協會與立委張廖萬堅攜手推動親子閱讀，投入培養故事志工，希望能擴大傳遞說故事的能量，用溫暖的故事力量照亮孩子的心房，「陽光說演故事劇團」特別選在兒童節前成立，由「陸爸爸」陸育克擔任團長，立委張廖萬堅擔任創團榮譽團長，今天特別率領志工團員到西屯泰安國小社區共讀站演出。

張廖萬堅表示，為擴大推動親子閱動的能量，去年開始與陸爸爸說演故事劇團合作，未來希望希望培養千名故事志工爸爸媽媽，匯集說故事的力量，分享給更多的孩子與父母。

校長邱義隆感謝立委張廖萬堅多年來協助泰安國小爭取多項環境設施建設，包括設置社區共讀站，學校每週三邀請志工媽媽進駐舉辦各種閱讀活動外，更在週三下午小朋友放學後，將共讀站開放給社區的志工媽媽共同使用，希望能實踐社區共讀的夢想，讓大家都能使用豐富的圖書資源，一起走入閱讀世界。

立委張廖萬堅為擴大推動親子閱動的能量，與陸爸爸說演故事劇團合作，未來希望希望培養千名故事志工爸爸媽媽，匯集說故事的力量，分享給更多的孩子與父母。（盧金足攝）

張廖萬堅指出，去年的培訓班開辦後，深獲志工歡迎及好評，報名踴躍，去年疫情緩和後，從七月份開始已完成三梯近百人的志工培訓，而今年第四梯報名日前也已額滿。

今天成立的陽光說演故事劇團成員，都來自結訓的前三梯志工，結業後已多次深入各社區參與親子活動，甚至到長照及關懷劇點巡演，並與長輩們親切互動，深獲好評。

「陽光說演故事劇團」今天到西屯泰安國小社區共讀站演出。（盧金足攝）

台中市陽光城市發展協會與立委張廖萬堅攜手推動親子閱讀。（盧金足攝）

團長陸育克將帶領志工，到各社區據點及學校進行說演故事表演，傳遞說演故事志工的溫暖力量。

(中時 )