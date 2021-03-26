為升（2231）26日經董事會通過擬以每股22元、投資上限約4.46億元，取得智慧AI影像及熱像儀廠商-立承系統科技普通股暨以特定人認購其現金增資普通股，擬持股比率為58.9％～64.7％。為升表示，集團藉此取得立承股權布局，期以優越整合競爭力，搶占智能駕駛、智慧交通與城市等龐大商機，為集團創造新的營運成長動能。

為升透露，此次交易數量單位數量，介於1.85萬張至2.03萬張的普通股，每股價格22元，投資上限約4.46億元，預計4月9日至29日之間，支付上述股權價款。

至於取得上述股權的具體目的或用途，為升透露，取得上述股權後，可藉由投資具智慧AI影像及熱像儀演算法等邊緣運算系統整合開發能力的立承科技，加速公司在「多元智慧環周安全監測系統」策略布局。

為升以旗下為昇科公司的毫米波雷達、成像雷達，及旗下至鴻公司的網通，再結合立承的智慧AI影像及熱像儀，可建構全方位多元傳感器系統關鍵價值鏈。

屆時，無論是在全天候的測距測速，及主動告警有明顯優勢的毫米波雷達，可作為「智能安全監測慧眼」，可用以識別交通號誌及生物型態的AI影像，在夜間主動偵測誤闖的生物體，及偵測溫度所不可或缺的系統-熱像儀，以取代激光雷達，因此，具有低成本優勢的成像雷達，及所須的相關聯網系統技術功能。

為升集團藉此布局完整，期以優越整合競爭力，搶占智能駕駛、智慧交通與城市等龐大商機，為集團創造新的營運成長動能。

(工商 )