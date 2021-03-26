美國聯準會（Fed）在2020年限制銀行回購股票和配發股息，確保銀行保有充足的資本因應新冠肺炎疫情危機。聯準會25日宣布，通過6月年度壓力測試的銀行，股息和庫藏股禁令將於6月30日後解禁。

聯準會監管副主席奎爾斯（Randal Quarles）25日表示：「銀行系統仍是經濟力量的來源，在2021年的壓力測試之後回復到正常的架構，將會繼續保持該實力。」

不過聯準會亦表示，未能通過6月壓力測試最低資本要求的銀行，股息禁令將再延長3個月，直至9月30日止。

聯準會在2020年夏季限制銀行發派股息和實施庫藏股計畫，協助銀行在新冠肺炎疫情引發的經濟衰退期間保留資本。聯準會的最新計畫代表對大型銀行投下信心票。

包括美國財長葉倫（Janet Yellen）在內的部分官員亦表示，美國金融機構現階段已經相當穩健，銀行已經可以發放股利和回購股票。

葉倫24日在國會作證時表示，美國金融機構目前看來相當穩健，銀行應該擁有回饋股東的自由。

聯準會要求大型銀行在2020年接受兩輪壓力測試，即反映產業與經濟面臨的不確定性。聯準會在2020年12月的壓力測試後表示，美國大型銀行依然穩健，足以渡過新冠肺炎疫情危機，不過央行亦警告，經濟衰退期間若延長，可能讓銀行蒙受巨額壞帳損失。

雖然聯準會允許銀行在2021年第一季實施庫藏股計畫和發派股利，但回饋股東的規模仍然受限，不得超過2019年的獲利水準。

在2020年夏季聯準會對銀行的股利設限之前，包括美國銀行（BoA）和摩根大通在內的大型銀行，便自主暫緩在2020年第二季前買回自家股票。庫藏股計畫是銀行將回饋股東的主要方式。

(工商 )