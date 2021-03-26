喬山（1736）26日董事會通過2020年度財報，去年度合併營收283.67億元、年增11.8％，創營收歷史新高，但屬於高毛利率的商用健身器材第四季營收占比降至45％，加上去年度營業毛利率降低及營業費用增加，使得2020年度稅後盈餘6.79億元、年減47.44％，EPS2.24元，低於2019年度4.26元。

喬山強調，目前全球不少國家已陸續施打疫苗，在疫情逐漸和緩下，公司預估商用健身器材營收，將從今年第二季開始，也會回復到年增的狀況。

喬山去年度積極開發各區域新客戶，更推出一系列更具競爭力的商用健身器材新產品，在疫情期間大型展覽皆取消的狀況下，喬山仍準備完整的安全防護，為大客戶安排新產品專屬展示會，搶攻市場，讓喬山市占率逆勢提升，2020年度榮登全球商用健身器材第一大廠商。

至於喬山去年度股利，公司預定5月11月召開董事會討論定案。

喬山去年3月併購富士醫療器（Fujiiryoki）公司60％股權，去年度共認列Fujiiryoki營收40億元，獲利貢獻2億元。

喬山表示，因應家用產品需求快速提升，旗下越南廠2020年第二季順利投產，也有效提供產能支援，及降低成本與關稅。此外，喬山2020年新設立印尼與土耳其子公司，讓旗下全球子公司已達34家，已積極拓展全國健康事業版圖。

喬山認為，去年度受到新冠肺炎疫情影響，各國陸續封城，公司迅速做了應變措施，商用產品方面，雖大部分俱樂部都關閉，展店速度趨緩，但公司趁此機會與既有客戶進行更多聯繫及支援，密切配合其展店計畫，藉以降低疫情的衝擊。

至於家用產品方面，喬山因應「宅經濟」的興起，即時推出數位線上健身課程，並搭配健身魔鏡與飛輪健身車，不出門也能在家跟教練一起做運動搶市，預估今年度新產品仍會持續發酵。

此外，喬山更發展「Stay With」概念的一系列產品，讓消費者可輕鬆使用喬山器材，連結時下最流行的課程APP及線上遊戲軟體，提升運動的趣味與效能，因而吸引了消費者的青睞，甫上市，即熱銷一空。

同時，喬山也加大全球電商與家用通路布局，讓公司全年電商業績年增600％，並進一步拓展全球自有零售店至336間，使得公司去年度整體家用營收，創下年增108％的佳績。

今年營運展望，喬山透露，疫情期間，全球健身房業者紛紛轉向製作線上課程，給予會員使用，以保持會員的黏著度。以喬山客戶、全球會員數最多的星球健身房（Planet Fitness）為例，Planet2019年底會員人數為1,440萬人，2020年底為1,350萬人，在疫情嚴重的狀況下，會員流失率僅6.3％。Planet2021年1月起更開始見到會員陸續回流，會員人數開始呈現正成長，回升至1,380萬人。

英國The Gym Group調查，其97％的會員表示，疫情和緩後，會重回健身房運動，其中，有75％會員透露，此次疫情後，他們會更重視運動健身。

歐洲第一大連鎖健身房Basic Fit強調，在第一波解封期間（2020年6至7月），新加入的會員數，較2019年同期顯著增加，且各項訊息皆顯示疫情後的健身房產業，將會逐步回到以前的水準，持續成長。

喬山說，後疫情時代，目前新台幣升值、全球原物料成本上漲等外部環境不利因素環伺，將挑戰企業迅速反應的能力。惟整體健身產業前景，仍舊看好。尤其，喬山商用健身器材已站穩有利位置；家用健身器材的通路，亦已布局到位，今年隨著新產品、新通路，及越南工廠二期的加入，將可有效提升集團業績及毛利，為公司2021年營運，奠定成功的根基。

(工商 )