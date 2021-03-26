中國今天對英國9名人員和4個機構實施制裁，報復英國先前以侵犯人權為由制裁新疆官員及機構。英國外相拉布（Dominic Raab ）今天表示，英國將召見中國駐倫敦大使。
拉布說：「駐此地大使將被召見，我們將非常清楚說明對這些國會議員及其他直言不諱人士的立場，也將說明我們在有關這些侵犯人權行徑方面會直言不諱，不會噤聲。」
中國外交部今早在官網宣布，對英國9名人員和4個機構實施制裁，報復英國先前以侵犯人權為由制裁新疆官員及機構。中國外交部並聲稱中國捍衛國家主權、安全的決心堅定不移。
中國外交部稱，自即日起禁止有關人員及其直系家屬入境中國（包括香港、澳門），凍結其在中國財產，禁止中國公民及機構與其交易。中方保留採取進一步措施的權利。
根據中國外交部官網新聞稿，被制裁的9人包括4名現任英國國會下議院保守黨議員、保守黨前黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）、上議院議員艾爾頓勳爵（David Alton），以及3名英國律師。
被制裁的4個機構則為英國國會「中國研究小組」（China Research Group）、保守黨人權委員會（Conservative Party Human Rights Commission）、「維吾爾獨立法庭」（Uyghur Tribunal）、艾瑟克斯園大律師事務所（Essex Court Chambers）。
(中央社)
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