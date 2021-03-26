男女交往後，往往因價值觀不同或雙方家庭因素影響，導致感情破裂。一名女網友就PO文表示，自己被男友求婚，但對方沒有先買房子，所以不可能答應，更稱「現在時代不同了」，要結婚就是男人要先有房。

女網友在臉書《靠北婚姻2.0》PO文表示，男人不買房，她是不可能答應求婚的，因為自己也是人生父母養，不是要去夫家當免費勞工，每天做著做不完的家事。

一名女網友拒絕男友求婚，不客氣表示，現在時代不同，男人想求婚必須先買房，慘遭網友公幹。(圖／靠北婚姻2.0)

原PO進一步表示，自己周遭朋友結婚全都是住新房，也都是男方父母贊助頭期款，有些甚至還是新人免繳房貸買房贈送給新人住。文末她更毫不客氣嗆：「現在時代不同了，現在結婚的前提就是男方要先有房」。

PO文曝光後，慘遭網友一面倒砲轟，就連女網友們也都完全不留情：「傻孩子，住新房還不是一樣要打掃，除非請幫傭」、「笑死，應該是周圍的朋友都比妳正」、「滾回家吃自己吧」、「記得以後兒子要結婚的話先幫買房哦，不要浪費別人家女兒的時間」、「有能力買房的男人不會看上妳的啦」、「難怪朋友都結婚了，妳還沒人娶」、「支持妳，但建議妳當面跟男友說，在這邊講對方看不到」、「要是我是男人，看到妳第一句就先分了妳」。

(中時新聞網)