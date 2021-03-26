亞洲旅遊台《世界跟我這Young玩》主持人方馬丁，遠從瑞典來台灣發展，26日應邀至國立金門大學，以「《世界跟我這Young玩》玩轉金門」為題，分享他眼中金門與瑞典的文化差異，及拍攝旅遊中帶來的感動，同時也分享個人經驗，現場座無虛席，觀眾們也收穫滿滿。

主持人馬丁與愛紗，到充滿人文風情「金門」來拍攝，馬丁在分享會中提到第一次踏進金門時，就發現機場外有一棟非常漂亮的古宅，還有看到吉祥物風獅爺，讓他覺得非常有趣，且很有豐富文化的地方。當他看到金門得月樓，「讓我彷彿跳進時光機，回到瑞典市政廳」

馬丁興奮說「過去常常聽到金門高粱酒，拍攝時也終於讓我喝到高粱，白天吃高粱酒的產品，晚上吃飯也配，還好我有維京人的血統，酒量還可以」，最後他還笑稱：「只要是金門高粱的產品，不管是吃的喝的我都喜歡」，也難怪在節目中製作「高粱嗆蟹」，蟹老闆還特別問：「馬丁你覺得要請螃蟹，喝多少高粱酒？」可見蟹老闆也知道馬丁酒量不錯。拍攝結束後愛紗也表示：「真的超好吃，很推薦，我帶很多瓶回來送朋友哦」，果真送禮或自用兩相宜。

馬丁在分享會時還透露，過去他在日本的生活，曾經也有組一個重金屬樂團「當時我還是重金屬打扮的人，也是重金屬樂團主唱，鼻子、耳朵都打了洞」，說完後放了當時的照片，讓大家驚呼：「這轉變也太大了吧」。主持人劉沛穎好奇問：「那為什麼會想來台灣？」馬丁說：「日本很多朋友，都跟我說來台灣好啊，我就來台灣試試看，結果一待10年後還在這裡，代表台灣真的好」。

最後QA時現場觀眾詢問：「對於台灣的教育有沒有什麼建議？」馬丁笑說：「台灣跟瑞典的教育方式有很大的不同，最大的差異是瑞典小孩在進高中之前是沒有成績單」，讓現場台下的觀眾，包括金門大學學生，聽到後都大聲鼓掌大表認同。還有觀眾好奇：「為什麼IKEA的肉丸，都要加酸甜醬汁」，方馬丁笑說：「從以前都流傳下來的傳統、習慣，醬汁是由瑞典特有的莓果製成，是專為小肉丸而生」，馬丁透過自己的親身經歷，向現場觀眾分享過去的小故事。

《世界跟我這Young玩》每週日晚間9點在亞洲旅遊台中華電信MOD及亞洲旅遊台YouTube頻道同步播出。

(中時 )