埃及蘇伊士運河管理局（SCA）26日表示，移除長榮海運巨型貨櫃輪「長賜輪」船頭淤沙的任務，已完成約87%，將於挖沙任務結束後，再度嘗試協助該艦脫淺。長賜輪日本船東先前才指出，目標是在27日晚間讓長賜輪脫困。

「半島電視台」（Al Jazeera）報導，蘇伊士運河管理局先前指出，要先挖出2萬立方公尺、相當於8個奧運泳池的淤沙，才有辦法進行長賜輪救援行動的下一步；且為安全起見，挖泥船只能推進至距離長賜輪船頭約10公尺處。不過該局剛剛表示，淤沙移除作業已完成約87%，待其大功告成後，便會再度嘗試讓長賜輪脫困。

日本船東「正榮汽船」社長（董事長）檜垣杏人26日才在記者會中提到，準備投入至少12艘拖船，目標是於日本時間27日晚間（埃及時間約同日中午），讓長賜輪脫困。

另外，土耳其運輸和基礎設施部長卡拉伊斯馬伊歐魯（Adil Karaismailoglu）則表示，願意派出該國救難艦「內內哈通號」（Nene Hatun），協助長賜輪脫困，並強調該艦是「全球少數能執行此類任務的船艦之一」。

「內內哈通號」是一艘長88公尺、寬20公尺、排水量約4000噸的救難船，目前停泊於伊斯坦堡（Istanbul）。由於土耳其先前於利比亞內戰中支持全國團結政府（GNA），埃及則支持利比亞國民軍（LNA），造成兩國交惡。「半島電視台」認為，由於利比亞雙方已達成停火，土耳其有意藉協助恢復蘇伊士運河通航，修補與埃及之間的關係。

(中時新聞網)