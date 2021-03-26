航運數據與新聞機構《勞埃德船舶日報》（Lloyds List）預估，長榮海運承租的貨櫃船「長賜輪」(Ever Given）23日擱淺於埃及蘇伊士運河、迄今尚未脫困，導致上百艘船隻堵塞無法通行，每小時耽擱貿易量總值高達4億美元，而這將使得全球供應鏈吃緊狀況加劇。

此數據是依照每日通過蘇伊士運河的貨物粗略價值估算得出。《勞埃德船舶日報》估計該運河西向運量貨物價值每日約51億美元，東向約45億美元。

蘇伊士運河是全球最繁忙的貿易路線之一，全球約12％貿易量透過此要道運送。通過該運河的的液化天然氣、原油與精煉油約佔全球總出口量的5％～10％。各類消費品也依賴此運河運送，包括火爐、服飾、家具、汽車零件與健身器材等。

物流公司OL USA總裁貝爾（Alan Baer）表示，現在最重要的問題是何時能移開長賜輪。美國進口商現在面臨貨品延誤三天抵達狀況，但要是該運河航運持續中斷，延誤時間可能繼續增加。

(工商 )