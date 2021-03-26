台中市吳姓男子謊稱為珠寶賣家，與新竹縣一對情侶要面交高價黃金，該對情侶身懷400萬鉅款，未料吳男趁隙持槍欲行搶，並在過程中企圖開槍，不過並未擊發，當時有見義勇為路人與被害人共同制伏吳男，警方到場逮捕吳，並將依槍砲、強盜等罪嫌送辦。

這起事件發生26日下午近4點許，吳姓男子供稱母親罹患癌症，經濟壓力過大，因此突發奇想，佯裝黃金賣家，在網路上釣魚，他也承認持槍是為嚇對方，因已受潮無法擊發。

吳姓男子先在網路上發文欲賣高單價珠寶，想以1公斤150萬元售出，吸引一對情侶上鉤，並相約在湖口鄉工業區面交，未料趁面交時，吳男上了對方的車持槍威脅，並聲稱只要付款，不會傷害他們，未料這對男女心生恐懼，下車逃跑，並邊喊搶劫。

此時一名姓男子路過，發現被害人倉皇逃亡，又見吳男要逃跑又搶另車，因此與另台車上駕駛，趁隙制伏吳男，並為受害人保住400萬現金。警方獲報後，也立即趕抵現場，將吳男帶回派出所，警詢後將依槍砲、強盜等罪嫌送辦。

(中時 )