經濟不景氣，加上薪水凍漲、物價攀升，人人都渴望能天將橫財或是名利雙收，對此，《搜狐網》運勢專欄就點名3生肖下個月的運勢狂飆，財運滾滾來！

生肖龍：

生肖屬龍的人天性耿直，也非常上進，處事方面都會設立明確的目標，無論中途遇到多少阻礙，都會咬緊牙關，直到贏得最後的勝利。屬龍者4月偏財入庫，在職場上名利雙收，還能夠財運亨通，憑藉著出眾的才華賺進大把鈔票。

生肖牛：

生肖屬牛的人勤勞誠懇，為人大方，4月運勢直線上升，無論是事業或是生活都能順順利利，好運不請自來，不僅在事業上能取得驚人成就，財運方面也有花不完的錢財，讓人稱羨。

生肖兔：

生肖屬兔的人天性善良、樂於助人，儘管他們行事溫吞，但是極富耐心，能將事情處理得有條不紊。4月開始，屬兔者流年大吉，不僅運勢飆升，橫財也大爆發，生活中充滿驚喜，距離發財致富的日子不遠了！

(中時新聞網)