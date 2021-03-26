衣索比亞總理阿比今天表示，鄰國厄利垂亞將把部隊撤出衣索比亞北部的泰格瑞省。此舉可能為當地一場延續已久、讓平民承受暴行的衝突取得突破。

厄利垂亞與衣索比亞在1998年開打邊界戰爭，導致數以萬計的民眾死亡，兩國僵持長達20年。

2018年阿比（Abiy Ahmed）上台後，出乎意料開始與厄國總統阿夫瓦基（Isaias Afwerki）和解，成為阿比獲得2019年諾貝爾和平獎的主要原因。但當時泰格瑞省執政黨「泰格瑞人民解放陣線」（TPLF）與厄利垂亞仍是死對頭。

去年11月4日，阿比在指控TPLF攻擊軍營後，派兵進入泰格瑞省。但衣、厄政府幾個月來都不承認厄利垂亞部隊也進入泰格瑞省，與居民、援助人員、外交官和衣索比亞一些文武官員說法不符。

兩國軍隊都被控犯下大屠殺和強暴行徑，阿比面臨愈來愈龐大的終戰壓力。

阿比23日終於在議員面前承認厄利垂亞涉入衝突，接著於昨天飛往厄利垂亞首都阿斯馬拉（Asmara）與阿夫瓦基會面。

阿比今天在推特（Twitter）發表聲明說，訪問期間，「厄利垂亞政府已同意把部隊撤離衣索比亞」，「衣索比亞國防軍（Ethiopian National Defence Forces）即刻起將接下守衛邊界地區的任務」。

阿比今天的聲明還說，TPLF朝阿斯馬拉多次發射火箭，「因此促使厄利垂亞政府跨越衣索比亞邊界，以避免進一步遭受攻擊，並維護自身國家安全」。

厄利垂亞新聞部長未立即回覆要求置評的電郵。

(中央社)