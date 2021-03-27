蘇花公路遊覽車重大事故，運安會還在調查中就指出「座椅少了2根螺絲」可能是關鍵，接著交通部又大動作召回製造肇事車的名盛車廠打造的718輛大客車，隔天再宣布召回另外2家車廠製造的同型大客車。對此遊覽車業者大怒，中華民國遊覽車公會全聯會理事長魯孝亞表示，遊覽車業者也是消費者，是跟車廠買車，現在運安會說車子有問題需要召回，業者的名譽跟經濟損失跟誰討？最重要的是，偵查不公開的原則在哪？為何又一再改口？

魯孝亞表示，此次事故，檢調單位到現在都還沒有對外發言，同樣是國家級單位的國家運輸調查委員會就違背調查不公開原則，還沒有完整報告時就對外講有哪些疑點，甚至第2天、第3天又發布了車輛安全說明，這種作法非常失格。運安會25日說J型鉤有拉力的疑慮，26日又改口說沒問題，根本信口開河；交通部長竟然又迎合運安會，怕消費者恐慌，要求（名盛）打造的所有718輛車立即召回檢驗。「沒有說問題在哪，就做這麼大動作，讓業者消耗成本！」

魯孝亞說，林佳龍24日晚上7點多才宣布718輛遊覽車即日起不准出車，檢查完畢、報告出來才能營運，卻沒幫業者設想：隔天怎麼面對已經租車的客人，和已經訂好的餐廳、飯店？誰來賠這些損失？

魯孝亞說，車輛檢測中心是交通部投資，是財團法人，交通部長是車安中心最大主管，卻不承認車測中心的安全標準和法規、召回車子，自打嘴巴打給誰看？業者只是無辜的代罪羔羊。他也質疑，財團法人車測中心、台灣區車體工業同業公會，為什麼都不站出來講話？

魯孝亞說，遊覽車業者是消費者，是買車的人，現在卻要出來解釋法規、配合交通部去檢測車輛，其他國家民眾看到這個新聞，以後新冠疫情過後，他們敢來台灣搭遊覽車嗎？一竿子打翻所有人，以後大家還有遊覽車可以坐嗎？

除了名盛的718輛車被召回，也不排除全台1萬5000輛大客車全部召回，「讓全部遊覽車業者都跳起來了。」魯孝亞說，台灣不是第一次發生遊覽車車禍，若是車子有瑕疵，是出廠的原廠去分批召回，這個原則舉世皆然，車測中心、交通部道安委員會也有規定，怎麼這些體制全部都沒了？全都讓交通部長出來站在第一線？工廠也查了，SOP也查了，運安會一再改口，26日車安中心執行長周維果表示「座椅初步查核後看起來沒有脫落的問題」，運安會下午又改口說沒有針對車安中心，「只是領人家薪水」、「只是講出事實和想法」、「只是假設性」，可以這麼不負責任嗎？魯孝亞說，全聯會不可能坐視不管，因為所有的業者都跳起來了，大罵這個政府失能。

(旺報 )