東非衣索比亞北方泰格瑞省叛軍武裝衝突，雖然該地區漸趨平靜，但鄰國厄利垂亞的部隊過去5個月來始終不願撤軍且對平民施行暴力，如今終於同意撤軍交還衣國政府管理。

衣索比亞總理、2019年諾貝爾和平獎得主阿比（Abiy Ahmed）今天在推特（Twitter）上發文表示，他於今天訪問厄立垂亞（Eritrea）並在與總統阿夫瓦基（Isaias Afwerki）的會面中獲知，厄國政府已經同意從兩國邊境的泰格瑞省（Tigray）撤軍。衣國部隊將立即接管兩國邊境區域工作。

上述聲明並未說明，究竟有多少厄國士兵在衣國境內，但有目擊者估計至少有數千人。

這份聲明是在美國和其他國家對衣國政府施加巨大壓力，要求儘速解決泰格瑞省恐怖暴行後所發表的。據目擊者指稱，厄國士兵針對平民進行大規模搶劫、殺害和性侵。

半島電視台（Al Jazeera）今天報導指出，衣國和厄國經過數個月的否認，阿比於23日才首度承認厄國士兵進入泰格瑞省後，可能捲入對平民大規模施暴事件中。

2020年11月4日衣國北方叛軍泰格瑞人民解放陣線（Tigray People’s Liberation Front，TPLF）突然武裝攻擊當地國防駐軍，引發雙方戰事，11月下旬阿比宣稱國防軍取得勝利，叛軍多名領導人四散逃逸致使小型衝突仍不斷發生。

有消息指出，阿比被指控與厄國結盟以便追捕現在逃亡的叛軍領導人。但是阿比卻發出聲明並指責是叛軍在戰事中向厄國發射火箭，厄國政府只好被迫捲入戰鬥。

報導引述國際特赦組織（Amnesty International）在詳細調查後指出，厄國士兵在泰格瑞省內橫行霸道並冷血殺害數百名平民。

數週前，美國政府已經要求厄國士兵立即離開泰格瑞省。近幾日拜登政府更派遣專員前往衣國並與阿比進行數小時會談，阿比壓力因此倍增。（編輯：高照芬）1100326

(中央社)