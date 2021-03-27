（台灣身心障礙藝術發展協會理事長吳春山（左），今日致贈感謝狀予舜元建設董事長林逸民。圖／曾麗芳）

台中建案接待會館變身藝術展覽館！舜元建設位於北屯區四平路的「溫潤建築會館」，與台灣身心障礙藝術發展協會旗下的「光之藝廊」攜手合作，舉辦2021舜元藝術季「星星在說畫：謝宇軒創作畫展」。首展邀請星兒畫家謝宇軒展出，藉由他獨特觀點及熱烈活潑的筆觸，呈現對生活的細緻觀察，表達內心滿滿的希望與愛，帶領觀者走進自閉症群體的小星球。

舜元建設董事長林逸民表示，以建設事業立定根基，秉持「生活即藝術，藝術即生活」精神，認為建築不單是遮風避雨的場所，也是滋養藝術人文的交流平台，藉由舉辦藝文與環保相關活動拉近民眾和藝術之間的距離，更傳遞企業關懷社會的公益理念，創造一次次美與善的循環。

台灣身心障礙藝術發展協會理事長、也是麗明營造董事長吳春山表示，當上帝關起一扇門，也會開啟另一扇奇蹟的窗。藝術之所以無價，正是因為能觸動心靈無遠弗界。他誠摯邀請各界到場參觀，一同見證這些藝術家們所散發出精采燦爛的生命之光。

吳春山強調，「光之藝廊」的藝術家苦於無通路展售平台，由於台中有愈來越多品牌建商，為了深耕區域而設立長期的接待會館，該協會將積極尋找與更多建商攜手合作，在會館搭建藝術展售平台，同時也鼓勵建商購買「光之藝廊」的藝術創作，擺在新建案作為公設藝術品，既美觀又能做公益。

舜元建設將「溫潤建築」精神融入作品，不只是在建築中規劃溫馨又人性化的空間設計，更以藝術當作活水養料，悉心灌溉日常生活，期許建築能夠成為一顆種子-種在樹最多的地方，持續長成一座美學森林：響應市府永續社區營造的「舜元獨立森林」獲頒第二屆台中樂居金獎，以城市自然秘境為題的「舜元睦森林」則榮獲第八屆台灣景觀大獎，皆見證企業逐步落實美好生活願景的初衷。

繼「舜元藝術季I ．HERE WE ART」邀請新銳藝術家林明修的再生創作展落幕後，2021舜元藝術季II「星星在說畫」3/26正式開跑、展出至4/25，每日上午11點至下午6點，希望透過「以畫代話」引導自閉症族群勇敢表達心聲，並期盼社會大眾都能藉此擁抱「愛」的力量。

林逸民表示，未來舜元建設將提供「溫潤建築會館」作為展覽場地、不定期舉辦相關文創藝術季活動，並透過社區合作收藏，展現企業永續經營與人文藝術、居住環境緊密結合的決心。

(工商 )