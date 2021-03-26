新北市1名騎士上個月底遭路邊1輛臨停轎車開車門時撞倒，但騎士拒絕送醫，一味要求賠償，警方到場後認為不對勁，追查後才發現他1年內竟有73次遭車門擊落案件，才驚覺他是假車禍詐欺慣犯，直呼太可惡；男子事後坦承犯行，並自曝這「行業」的SOP與辛酸，不但曾遭駕駛騙說會賠償，還曾因距離、速度沒算好，導致遭重擊受重傷。

據《ETtoday》報導，永和分局上月24日處理一起交通事故，1名洪姓騎士聲稱遭路邊1輛轎車開車門時撞倒，員警上前關心時，洪男抽著菸說「我不要送醫，車主趕快賠錢就好」，洪男堅持不願送醫；員警事後發現洪男有詐欺、竊盜等多項前科，光是在新北市短短35天內，他就發生8起交通事故，原因大多是被臨停路邊的轎車門擊落。

員警驚覺洪男分明就是製造假車禍向車主斂財，而手法大多是鎖定臨停的車輛，趁車主開門時趕緊騎車經過，輕輕撞上後再放倒機車，向對方要求600到8000元賠償金，若對方要報警，洪男就會說「你是違規停車，警察會先開你罰單，不如簡單賠一賠」；洪男遭警方識破後坦承此方法並非每次成功，有駕駛會落跑消失、有的則是堅持報警等。

洪男事後坦承製造假車禍，他說每次撞車門都有風險，曾經距離跟速度沒算準，導致他撞上感到劇痛，之後就慢慢累積經驗，甚至會拿以前已結痂傷口謊騙是當下傷口，藉此拿高額醫藥費。據了解，洪男現年50歲，目前身上還有多起誣告、詐欺取財的官司，目前靠著假車禍賺皮肉錢，員警當下得知雖然怒罵「超可惡」，但仍不禁對他的遭遇直搖頭。

(中時新聞網)