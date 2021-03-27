勝群金屬董事長陳武華、李秀珍伉儷推動藝術公益平台「Winnovation勝群多功能展館」。（盧金足攝）

捐贈儀式連同捐款、義賣以及藝術品展演等收入全數捐出。（盧金足攝）

捐款、義賣以及藝術品展演等收入全數捐給台灣行動菩薩助學協會，永恆藝術行善永遠。（盧金足攝）

勝群金屬推公益平台 捐200萬給台灣行動菩薩助學協會

「讓美學成為生活基因、讓公益成為日常行動」！勝群金屬董事長陳武華、李秀珍伉儷推動藝術公益平台「Winnovation勝群多功能展館」，開幕即承諾將藝術展演所得20％捐助公益團體，首展共募200萬7627元，在建業律師事務所合夥律師王士豪見證下，由勝群總經理陳珈豪代表捐給台灣行動菩薩助學協會，永恆藝術行善永遠。

勝群多功能會館首展邀得廖迎晰、陳炳臣、陳貞領三位知名藝術家襄助，限量藝術品獲得許多收藏家慧眼珍藏。

兼任行動菩薩理事長的陳武華董事長表示，會館結合藝術與愛心打造成公益平台，展出的藝術品都是大師精品，會館不以營利為目的，而是將一般藝廊的行政成本轉為捐款，對藏家而言做愛心完全沒有額外負擔，又能收藏喜愛的美麗藝術品，皆大歡喜。

展覽期間不僅收藏家絡繹不絕、慷慨解囊，也有不少北屯區民眾一開始抱著好奇心而來，被館內輕鬆自在的藝術氣息吸引、成為經常走訪的熟客，假日更邀請親朋好友專程來看展喝咖啡，完全達到開館之初「讓美學成為生活基因、讓公益成為日常行動」的宣示。

會館除了靜態藝術展覽外，提供精品咖啡、好書閱讀、瑜珈教室等服務，未來並不定期舉辦音樂會或藝文展演活動，全館不收門票免費參觀，歡迎台中市民休閒走訪。

(中時 )