國民黨立委陳玉珍昨在節目指出，民進黨正在把疫苗採購資料核定為機密檔案，打算5年到10年後才公布，民進黨立委范雲則說，台灣要依據《政治檔案法》才能限制保密期限，遭國民黨團酸《政治檔案條例》、《國家機密保護法》傻傻分不清，范雲隨即回擊陳玉珍栽贓抹黑陳時中。對此，陳玉珍嘲諷，不懂、說錯沒關係，但不要硬凹，顯然范雲心中只有政治。

國民黨立委陳玉珍昨在《雲端最前線》節目中指出，手上已有相關資料，去年疫苗原預計透過東洋購買，也和衛福部談得差不多，卻有不同民進黨派系找新廠商介入，她一定會揭露手中取得的資料，但民進黨正在把資料核定為機密檔案，打算5年到10年後才公布。

一同上節目得民進黨立委范雲則說，台灣是民主政治，政府沒有任何權力限制文件保密期限，台灣有《政治檔案法》，「所以你不要瞎講說人家什麼，那這個東西也都需要依照《政治檔案法》」。

國民黨團今天隨即發聲明質疑衛福部，到底有何不可告人之事，怕被揭穿？還提醒范雲，台灣沒有《政治檔案法》，只有《政治檔案條例》，且范雲對《政治檔案條例》、《國家機密保護法》也傻傻分不清，開酸念熟法律條文再來護航。

國民黨也說，依規定，國家機密不得基於為隱瞞違法或行政疏失而列密，若真把疫苗採購列為國家機密，恐違反《國家機密保護法》，呼籲陳時中別為了官位不斷秀下線。

范雲晚間在臉書批評，國民黨真是惡人先告狀，不為陳玉珍公開再節目製造假消息道歉，居然還敢來胡亂罵她，要求陳玉珍勿栽贓抹黑陳時中。

對此，陳玉珍向范雲喊話，立委本來就不是全能，不懂沒關係，說錯也沒關係，但不要硬凹，國家機密法是來保護國家機密，但范雲扯不存在得政治檔案法，其實只有政治檔案條例，這是用來處理轉型正義，凸顯范雲心中只有政治。

陳玉珍感嘆，范雲曾經是讓她敬佩的學運人士，但因社民黨無法取得立院席次，才屈就當民進黨不分區立委，來實踐政治理想，但范雲當到這個位置，卻沒有堅持以前在兩性平權、政府施政公開透明等理想，令范雲感到不捨與難過，「何昔日之芳草兮，今直為此蕭艾也」。

(中時 )