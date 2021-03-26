H＆M以種族滅絕和強迫勞動為由，拒絕使用新疆棉，新疆棉風波持續延燒，多個品牌也被大陸網友抵制，中港台逾40名藝人更發聲明表明立場。《LINE Today》針對「藝人對爭議事件表態，會影響你對他的觀感嗎？」進行網路投票，截至26日晚上11點19分，高達72.66%的網友表示「會」影響對藝人的觀感；27.34%則表示「不會」。

目前已有許多藝人發文解除與品牌的合作，網友整理出包括新疆出身的女星古力娜扎、迪麗熱巴，以及藝人陳奕迅、歐陽娜娜、張鈞甯、彭于晏、許光漢，目前已超過40位藝人聲明立場。

《LINE Today》針對「藝人對爭議事件表態，會影響你對他的觀感嗎？」在3月26日到4月2日進行網路投票，截至26日晚上11點19分，已有1萬人投票，其中有72.66%的網友表示「會」影響對藝人的觀感；27.34%的網友則表示「不會」。

網友留言表示，「台灣本身的民主與人權禁得起考驗嗎？」、「台灣還不是照樣在播陸劇，也還是一堆人看啊。」、「台灣網友常常說大陸網友是玻璃心，其實自己也是玻璃心，只是幾個演藝人員表態，就開始出征，呵呵。」、「民主國家，就展現你的民主素養，尊重別人決定。」、「真的是自由國家？尊重別人的發言權很難嗎？」

也有網友認為，「藝人有權表態，大家當然也有權因為他們選擇被圈粉或脫粉。我個人是單就『理』字下去看待，無關政治立場。」

(中時新聞網)