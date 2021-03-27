【回憶殺】你還記得在90年代歌壇走紅的「玉女歌手」任潔玲嗎？當年出道以混血外貌搶盡鎂光燈焦點，更是許多6年級粉絲的夢中情人，唱紅過「我們有沒有愛過」、「我的癡你的狂」等歌曲，至今仍讓許多粉絲朗朗上口，沒想到淡出歌壇後，因為沉迷網路遊戲欠下巨額卡債，迫於生計轉行當購物專家，卻慘遭公司資遣，淪落到靠領救濟金和朋友接濟過活，前年底更被目擊不支薪在友人經營的咖啡店幫忙，對比昔日萬人擁簇的風光盛況，讓人不勝唏噓。

任潔玲是台美混血兒，五官從小就長得立體標緻，5歲開始便接拍廣告，雖然許多人想簽下她進軍演藝圈，礙於怕受騙婉拒所有邀約，直到去歌手曾慶瑜唱片記者發表會追星，被唱片公司老闆相中，才開啟演藝圈之路，培訓一年後，和沈煒傑組成重唱組合出道，首張專輯銷量不錯，讓任潔玲一炮而紅，不過當時唱片公司希望她趁勝追擊，擊敗歌壇天后孟庭葦，要求她單飛發行個人專輯，無奈不被歌迷買單，雖然過程不斷轉型，反應依舊平平，不被市場接受，直到跳槽飛碟唱片發行合輯，歌聲才再度受到注意，開啟事業第二春。

任潔玲淡出歌壇後沉迷網路遊戲，欠下近50萬債務。（圖／中時資料照）

展開歌壇事業第二春的她，一年內接連推出兩張專輯，占據銷量排行榜長達15周的時間，不過此時面臨國際唱片公司以併購策略進軍台灣樂壇，導致眾多本土公司面臨改組，讓元老級歌手未獲重用，任潔玲就是其中一位，加上她個性過於直率，一度得罪業界高層，只得無奈淡出演藝圈，大受打擊的她沒想到就此一蹶不振，不僅開始沉迷網路遊戲，最高紀錄曾36小時不睡覺，沒有收入的她欠下50萬台幣無力償還，慶幸有好友謝麗金協助代還，才讓任潔玲能重新出發。

任潔玲轉戰購物台創下超高銷售額，一度成為當家台柱。（圖／中時資料照）

任潔玲淡出演藝圈後，轉換跑道改當購物專家，從底層一路做到當家台柱，巔峰時刻曾一週叫賣30個班，平均一天4個班以上，雖然銷售成績居高不下，但後來購物台業績榮景不再，即便12年年資仍遭到資遣，雖然拿到一筆為數不少的資遣費，但這筆老本1年左右就被她花光，更傳出每月領2萬失業救助金之外，還得靠教友援助才能過活。

任潔玲傳出每月領2萬失業救助金過活，更到友人咖啡廳不支薪打工。（圖／中時資料照）

去年底更有民眾目擊任潔玲在吳建恆的咖啡店不支薪幫忙，工作內容主要是負責出餐、點餐等外場工作，至於為何沒拿薪水幫忙？任潔玲坦言還在學習中，所以不好意思拿薪水，但不諱言存款快要沒了，不過她也透露除了咖啡廳外場之外，也學習幫咖啡店做策展活動，更開了間工作室做代購。

(中時新聞網)