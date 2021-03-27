日前媒體報導有一名婦人生產時不太順利，聽從醫師的建議改為剖腹產，正當她躺在產檯上、全身上下感到極度不舒服的當下，突然聽到站在一旁的丈夫一邊簽署護士拿來的手術同意書、同時一直追問：「保險會給付嗎？」讓她頓時感到很心酸「原來我與孩子在丈夫心裡的地位竟然比不上保險……」看完這則新聞，讓小編感觸頗深也極力呼籲：「在孩子愈生愈少的今天，不論是自願或是非自願剖腹產，身為新時代女性的妳，更要懂得善用保險規劃保護自己與孩子！」只是，為什麼有些人剖腹生產可以順利申請理賠，有些人卻被拒絕？妳是否也對此感到一頭霧水、霧煞煞？以下聽聽小花平台保險顧問為妳仔細分析、說明。

需符合醫療行為的剖腹產才有理賠喔！

首先，關於生孩子這檔事，小花平台保險顧問指出，在古代，說女人生孩子就像是從「鬼門關」走一遭，一點也不誇張，許多女人因為難產而死亡已是稀鬆平常、見怪不怪；即便是在醫學科技發達的今天，生產對於女人來說仍是極具風險，因此不論是否為有計畫性地懷孕，都應該在懷孕前事先做好保險規劃以降低風險，保護自己也保護家人。

說到剖腹產的保險理賠，最重要的前提是要符合必要性醫療行為的剖腹產，才能申請理賠。至於何謂必要性醫療行為的剖腹產？以下整理7種常見需要剖腹產狀況，只要符合其中一項就可以申請理賠：

狀況1、胎兒窘迫

亦即胎兒心跳（胎心音）減速，代表胎兒在母體中的營養不良、健康狀況不佳，可能的原因有很多，諸如：子癲前症、妊娠高血壓、臍帶脫垂等，都很容易引起胎兒窘迫，嚴重時甚至造成胎兒死亡。

狀況2、產前出血

在胎兒出生前，產婦的胎盤出現問題諸如：胎盤剝離、前置胎盤、植入性胎盤等，很容易造成產前出血，一旦母體的血氧濃度低到無法供應胎兒，可能造成胎兒缺氧、窘迫等，這些都是導致「胎死腹中」常見的原因之一。

狀況3、胎位不正

胎位不正可說是剖腹產很常見的一種狀況，所謂的胎位正是指胎頭朝下、臀部朝上，而胎位不正則像是臀位（胎頭朝上、臀部朝下）、顏面位（胎頭朝下卻先露出臉部）、斜位或是橫位（胎兒身體呈現斜向或是橫向狀態）等。

狀況4、胎兒過大

生產前經超音波檢查顯示胎兒體重超過4,000公克以上且產婦體型偏瘦小者，建議可以先諮詢醫師是否需採剖腹產，以免屆時生產困難，產婦與胎兒都可能發生危險。

(中時新聞網)