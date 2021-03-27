今年是辛丑年，國曆四月橫跨農曆2/20～3/19，及辛卯月、壬辰月；辛卯月，金剋木，弱金剋陰木無妨，還有美化成形之功，但若強金剋陰木，擇有揮刀落空，事不易成，有吉有凶，上半個月要凡事謹慎小心，壬辰月，龍得水，愉快在海裡翻騰，應是事事順利，如心中所求，但若水弱則會龍困淺灘，就有心想事不成，努力卻成果少，通靈大師江嘉葉分析國曆4月十二生肖運勢給讀者做為參考。

【馬】4月幸運數字：5

屬馬人在四月份，想要努力工作，獲得成就感，相對也就容易有力不從心的壓力感，建議可以向神佛多禱告，多接觸心靈類的事物，能夠減緩壓力，同時在生活或是工作上，都可以向人請教，能夠從中得到許多良好的意見。

【羊】4月幸運數字：24

屬羊人在四月份，容易遇到突發狀況，讓自己身陷困境，很希望可以逃避這些繁雜的問題，但其實不用太過於緊張，事情並沒想像中的那麼糟糕，建議以不變應萬變，沉著面對，一步步的處理，最後還是能獲得圓滿的結果。

【猴】4月幸運數字：25

屬猴人在四月份，是個充滿冒險的一個月，有需多新鮮的事物正吸引著你，讓你想要多方嘗試，但是可不要沉迷於其中，造成玩物喪志狀況，要記住所有事情的本質，不可超過，建議要多方聽取意見，吸收各種知識，才能在其中做出取捨。

【雞】4月幸運數字：8

屬雞人在四月份，能夠充滿自信心，對各種事物也能有獨到的見解，以及迅雷不及掩耳的行動力，和判斷力，可以打敗來自各方的阻礙，以及抵抗各種壓力，獲得成功，只是在過程中，由於太過於果決，容易得罪他人，建議要婉轉些，才能在獲得成功的同時，也能得到他人的支持。

【狗】4月幸運數字：24

屬狗人在四月份，像個剛學成下山，充滿鬥志的武林高手，對於任何事物，都敢於挑戰，不管困難有多大，都無所畏懼，是個戰鬥值極高的一個月分，只是過於激進，反而缺乏了耐心，建議要把腳步放慢一些，按部就班，一步步的前進，才不會給自己太大的負荷。

【豬】4月幸運數字：7

屬豬人在四月份，是個嶄新的開始，過去或許曾經慘遭滑鐵盧，承受過傷害或挫敗，讓自己的心境不開懷，不過這一切都將改變，在四月份會有貴人相助，能夠提供許多的幫助，穩固你的狀態，建議不要急躁，時機一到，運勢自然翻轉。

★民俗說法，僅供參考。

(中時新聞網)