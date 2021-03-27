上市櫃公司密集法說會，除說明去年全年度營運狀況外，也會釋出對今年上半年、甚至全年的景氣展望，若能給予樂觀的訊息，股價可望表態。

美國公債殖利率躍升，引發市場對於通貨膨脹的疑慮，以及全球央行可能升息的預期，一度使美股四大指數大跌，全球股市也跟著動盪。面臨國際股市的波動，台股加權指數跟著動盪不安，在「萬六」高檔上下震盪。時序進入三月下旬，隨著二一年第一季進入尾聲，已有許多公司開始陸續公布二○二○年第四季財報及年報，就在近期，許多上市櫃公司開始一家接著一家舉辦法說會，除了說明去年全年度營運狀況外，更重要的是，也會在此時釋出對二一年上半年、甚至是全年的產業景氣展望，而在法說會中釋出的訊息，不僅會影響公司股價表現，也會牽動整個族群的股價走勢，甚至會影響投資人的投資方向，牽動台股後市，如果能給予樂觀的訊息，等同於為市場注入一劑強心針，股價有機會表態。

南電、華碩展望樂觀

根據資料顯示，從三月開始各家上市櫃公司接力召開法說會，舉辦的頻率可說是相當密集。一開始由ＩＣ載板大廠南電揭開序幕，公司在法說會中表示，受惠個人電腦、通及車用電子需求續強，有助各類載板銷售維持高檔，在需求大於供給的狀況下，預估載板供不應求將持續；在新產能規劃上，在中國昆山擴建的ＡＢＦ載板產能，已經在第一季量產，第二季可達滿載生產。此外，南電和母公司承租的廠房，預計最快第四季可投產，挹注成長動能。在生產效率改善，產品組合優化，以及新產能開出之下，認為上半年營收與獲利均有望優於去年下半年，目標全年毛利率、本業、稅前獲利挑戰逐季成長。而今年營運將持續強化軟硬整合投資，資本支出預估將從八○億元起。

載板供不應求現象，可以從營運表現中看得到，儘管春節工作天數較少，但受惠ＡＢＦ載板需求維持高檔，南電二月營收營收續站穩三○億元大關，達三○．六八億元，月減二一．八％，年增幅三○．六％，累積二月營收六九．八九億元，成長四四．七％。

接下來，去年在疫情中衍生出的遠距商機，使筆電熱銷，對於今年筆電成長力道是否持續，ＰＣ大廠華碩在十七日舉辦的法說會也是備受關注。華碩公布去年財報，受惠遠距商機，宅經濟發酵，在ＰＣ及板卡等兩大主力業務續旺下，營運表現優於預期，加上業外挹注獲利，拉抬稅後淨利年增超過兩倍，全年稅後純益達二六五．五八億元，年增一．一八倍，全年營收四一二七．七八億元，成長十七．五％，ＥＰＳ達三五．七六元，改寫歷史新高。

展望未來，華碩指出第一季仍健康成長，疫情帶動數位化型態，預估筆電、零組件與周邊產品出貨將季減約一成，但與去年同期相比年增達五成，全年出貨將逐季成長。優異的好成績，使華碩股價在法說會翌日開盤跳空開高，直奔漲停，十九日盤中更是來到三八六元歷史高點，之後幾個交易日維持高檔整理。（全文未完）

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先探投資週刊2136期

(中時新聞網)