想要時時刻刻都能讓炭治郎的正氣陪伴你？或者工作壓力總是很大，需要不時讓彌豆子的可愛來療癒你心？台灣防摔殼品牌犀牛盾（Rhinoshield）與《鬼滅之刃》日前推出聯名週邊，不僅有手機殼，還有AirPods系列保護殼，質感超乎想像，粉絲不能錯過啊！

根據犀牛盾提供的資訊，《鬼滅之刃》聯名款，總共有21+6款防摔配件，包含iOS、Android系統的手機型號都適用的手機殼，以及6款AirPods保護套。因此無論是iPhone用戶，或是三星Galaxy手機、Google Pixel手機愛用者，都可以選擇到喜愛的配件。犀牛盾手機殼採用獨家防摔材料打造的3C防護配件，均通過MIL-STD-810G軍規落摔標準，以耐用品質聞名；並使用無毒、無雙酚A的材質，使用手感佳。

犀牛盾x《鬼滅之刃》聯名的手機殼，可適用於多品牌手機（iPhone）。（黃慧雯攝）

犀牛盾x《鬼滅之刃》聯名的手機殼，可適用於多品牌手機（Pixel系列手機）。（黃慧雯攝）

犀牛盾x《鬼滅之刃》聯名的手機殼，可適用於多品牌手機（三星品牌手機）。（黃慧雯攝）

從聯名內容來看《鬼滅之刃》三大「Logo系列」、「鬼滅之刃全體系列」以及「角色經典系列」，呈現三種截然不同的氛圍，深具收藏價值。「角色經典系列」採用鬼滅中九柱的個別代表色為基底，並以背景中畫龍點睛的水墨文字，呼應鬼殺隊中掌握呼吸法最強的九柱，帶出氣勢強大的獨特風格；「鬼滅之刃全體系列」則有九柱豪華大合體、眼神款、剪影款，風格獨具！「Logo系列」則主打簡約的日式氣息，無論是有沒有看《鬼滅之刃》的都能時髦搭配。

AirPods保護殼則更為活潑，可適用於AirPods以及AirPods Pro，在保護殼上使用的《鬼滅之刃》動漫元素，部分被搬移到了AirPods保護殼當中，讓你可以經鬆跟手機殼配成一對，更有整體感！粉絲相認更是輕鬆。

犀牛盾x《鬼滅之刃》聯名的AirPods保護殼。（黃慧雯攝）

犀牛盾x《鬼滅之刃》聯名的AirPods保護殼，全都附有金屬扣環。（黃慧雯攝）

犀牛盾x《鬼滅之刃》聯名的AirPods Pro保護殼。（黃慧雯攝）

犀牛盾x《鬼滅之刃》聯名的AirPods Pro保護殼，全都附有金屬扣環。（黃慧雯攝）

(科技)