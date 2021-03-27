據媒體報導指出，健保資料庫顯示108年主診斷為「眩暈」的患者，多達175萬餘人，且患者集中在60歲到69歲，50歲到59歲次之，女性患者的人數遠高於男性，約是男性患者的近2倍。女性除了生理功能異於男生之外，還與性格容易多慮、緊張、焦慮有關。

資深耳鼻喉科醫師李宏信指出，眩暈症不同於一般頭暈，發作起來天旋地轉，站不住腳，有些人還會伴隨耳鳴、噁心嘔吐、臉色發白等情況。

造成嚴重眩暈的原因有多種，常見的有良性陣發性姿勢性眩暈（如：耳石脫落）、前庭神經炎、梅尼爾氏症或腦部疾病，需讓專科醫師診斷，找出確切原因，才能對症下藥。而耳石脫落症最易發生於頭部撞傷後的後遺症。

●若為腦部疾病引起：

可能是腦中風、腦壓上升或腦瘤，有致命危機，應盡快至腦神經科檢查。

而眩暈症雖沒有立即性的生命危險，但若在行車或高風險的工作環境中發作，也有危害生命之虞。多數患者都是在眩暈發病多次後才就診，因而耽誤了治療黃金期，就需花較多的時間治療；倘若置之不理，不僅發作頻率會越來越頻繁，也會越來越嚴重，讓治療變得非常棘手。

●若為病毒感染引發的前庭神經炎：

好發於氣候轉換或壓力大時，會有持續性、旋轉式的眩暈，無法保持平衡站立，還會噁心想吐，臨床通常會給予止暈藥物搭配止吐劑來治療。

●若為耳石脫落：

最易發生於頭部撞傷所引起，只要平躺休息即可痊癒。雖然可利用物理性的耳石復位術，藉由身體與頭部轉動，讓耳石回到原處，使眩暈症狀消失，但並非如此之容易，有時情況會更嚴重，反而引起另一側耳石脫落，則會產生更嚴重的眩暈症狀，引起心悸等併發症，不可大意。

眩暈症患者多集中在60歲到69歲，女性患者的人數遠高於男性，原因可能與性格容易多慮、緊張、焦慮有關。（圖／NOW健康提供)

●醫學尚未找到確切成因的「梅尼爾氏症」:

除了眩暈之外還會耳鳴，是因內耳淋巴液過多，造成內淋巴積水腫脹，壓迫前庭神經系統，而無法發揮平衡功能，導致眩暈。內淋巴積水的原因在於膽固醇或血脂肪沉澱在內耳血管，使血流不通，加上生活壓力過大，讓血管過度收縮，進而造成組織缺血而壞死，最後導致內耳神經萎縮。

眩暈症是屬於內耳前庭及三半規管的神經萎縮病變，常與耳鳴、重聽等症狀先後或同時發生，耳鳴病人因天天受到耳鳴聲音騷擾，因此對於長期服藥治療可接受，而眩暈症狀輕者可能因略為休息好轉或服藥後就會改善，自行停止服藥，容易造成復發，無預警的發作令病人生活在恐懼中，甚至不敢出門旅遊。

治療上先給予利尿劑來排除體內多餘的鹽份和水分，以待降低內耳壓力，而不再眩暈，再給予促進內耳血液循環的藥物，長期治療則以血管擴張及神經營養劑為主，防止細胞老化，增加血流順暢。但必須耐心服藥一段時間，才能改善內耳生理功能，不至於復發或惡性循環一再發生。

家醫科醫師李政道叮嚀，當眩暈症發作時，應趕緊停止手邊動作或平躺下來休息，待症狀消失後，保持緩慢動作以免再度引發眩暈，並盡快就醫。治療眩暈通常不鼓勵以手術方式作為第一線治療，一般持續服藥控制，都能改善內耳循環，達到妥善控制眩暈的目的。

(中時新聞網)