遭遇大時代的危機，有人隨波浮沉，卻也有人不向命運低頭。

2008年金融海嘯衝擊全球，在那個畢業即失業的年代，日本早稻田大學經濟研究所有一名台灣學生，找不到工作，開始跑單幫創業，一步步建立出一個跨飯店、商辦、健身房的不動產事業王國。

今年3月底，36歲的他更接下日本最大復健中心加盟品牌Artra社長，是日本東證（東京證券交易所）一部上市公司有史以來最年輕的台灣籍社長。

他是蘇乾聞，從未接觸過復健業，卻被Artra創辦人兼會長久世博之相中，在公司發展面臨瓶頸，去年營運出現虧損時，邀請擔任救火隊。

借錢、貸款買木屋做民宿

靠跟客人聊天學習代管物業

為什麼是他？

故事要從他「失業即創業」說起。蘇乾聞在台灣讀小學時，隨父母移民澳洲，後來因迷上日本動漫而赴日留學。原本志向是到任天堂工作，不料一場全球金融海嘯讓他求職無門，於是，他和朋友合作創業，做起批發蜂王膠、化妝品、澳洲綿羊油等小生意。

有一次，他和研究所同學前往日本長野縣的白馬露營，沿途發現有一片荒廢的小木屋要出售，「我也不知道哪來勇氣，就去問他們要賣多少，」他接受商周專訪說，後來向家人借錢及貸款，用3千萬日圓（約合新台幣797萬元）買下18棟小木屋，成為當時唯一在白馬經營民宿的台灣人。

憑藉著在希爾頓、大倉酒店打工的經驗，蘇乾聞土法煉鋼做起旅遊業，親自開車往返白馬和成田機場載客，一趟時間相當於台北高雄來回，「最高紀錄我可以一週跑5次，老實說我當時才20幾歲，體力當然是沒問題，而且我很喜歡跟客人聊天，就當作吸收新知，」他說。

以台灣客為主的他，在接送途中與不少想在日本投資不動產的富豪聊了開來，後來開始幫忙與房地產賣家溝通、代管物業，「還可以從中偷學如何投資不動產，甚至我也跟著買，」他說。

滑雪民宿在全盛時期，一個冬季營收可以達到1億8千萬日圓（約合新台幣4700萬元），而他趁著春夏滑雪淡季時，從協助代管到自己投資經營不動產，事業越滾越大，接著，又碰上了一場大環境的危機。

遇大地震被逼著轉型

比Airbnb更早經營短租公寓

2011年，日本發生311大地震，重創觀光業，「我幾乎可以說是快破產，」蘇乾聞說。

國外觀光客一夕間歸零，他苦思出路，想到將民宿開放給旅客跟寵物一同入住，走在當年風氣之先，「我算是被逼著轉型，又開發出新東西。」他苦笑著憶起當時情景。

大地震讓他體會到「倚賴國外觀光客，這門生意並不是那麼穩定，」於是，他選擇在觀光客回流的時候，將白馬民宿出售，回到東京全心投入物業管理。做到一定規模後，他發展出自己的團隊，甚至發現房子維修找的水電公司幾乎都做他的生意，「我就乾脆購併他們公司。」

他將旗下的物業重新裝潢，在共享民宿Airbnb還未崛起的年代，就透過國際訂房平台Booking.com進行短租，當時該網站上幾乎有一半的東京短租公寓是來自他。

但，好景不常，隨著Airbnb在全球盛行，加上日本在2018年推行民泊新法，他旗下的短租公寓突然從合法變成非法，曾有長達半年的時間沒有收入，差一點就現金週轉失靈。

「人跟經濟都是會重複循環的，」他表示，兩次瀕臨破產的經驗，加上大學主修經濟史所培養出的認知，讓他體悟到「沒有一門生意可以永遠一直好下去。」

於是，他重新調整腳步，把飯店、出租公寓、出租商辦或店鋪，調成各占1/3，命名為1/3rd Residence集團。同時，為了降低雞蛋放在同一個籃子的風險，他又從不動產管理跨足健身房產業。「一個經濟體就是關乎人的生老病死食衣住行，那我覺得我擅長住，我可以發展出健康，」他說。

「管200間房子跟管2萬個會員，都一樣是做管理，都是在收租金。」蘇乾聞解釋，物業管理跟健身房乍看不相干，但其實本質都是收租，只是商品跟定價策略不同，只要優化系統，就能做有效的管理。

去年8月，他發表了一款健身鏡，因為有雙向互動的功能，目前已經售出約5千台，引發日本健身業界關注。

其實，他最初的發想，是為了打造飯店遠端的check in/out設備，以節省人力，沒想到遇上疫情，在沒有來客的慘況下，團隊不得不調整研發方向，想不到意外搭上居家健身潮流，在日本暴紅。

為這款健身鏡代工的欣興電子智能產品開發部長林稜偕，用「極致」形容蘇乾聞對於細節的要求，例如，研發過程中，螢幕畫面的清晰度跟鏡面反射一直沒有辦法達到平衡，雙方來來回回調整了十幾次，才達到蘇乾聞滿意的效果。

健身鏡結合銀髮市場

創舉連連，獲復健集團延攬

但，危機意識讓他思考，若只靠健身噱頭跟潮流，產品壽命無法延續，必須找到穩定的內需市場，「我將產品定位為生活家電，訂閱的內容還包括跳舞、教小朋友說英文等。」他說。

與蘇乾聞共同研發健身鏡的督洋生技日本分公司社長游晉豪，形容他「善於實現別人看來天馬行空的想法。」

看準日本高齡化市場，蘇乾聞規畫在健身鏡導入復健內容，讓銀髮族或是身心障礙者在家也能夠做復健。不安於眼前紅利的企圖心，被Artra會長久世博之看見，大膽延攬他擔任社長、改造這個有2897家據點的復健集團。

蘇乾聞盤算，全日本有4萬多家復健中心，相當於日本超商門市總數的2/3，如果能將健身鏡應用在銀髮族跟復健照護，將可大大提升通路與市占率。

他還發現，日本復健中心營收多來自政府的醫療保險，加上人事成本高，因此很難有大幅獲利，而透過健身鏡的機能訓練、智能訓練功能，就可能為每間據點省下1到1.5個員工的人事成本。但他也坦言，接下來在Artra的挑戰，是如何打破日本復健中心舊有的照護模式，讓人們願意接受新科技。

擁有跨台、日、澳三國文化的經驗，讓他在相對保守的日本發揮了彈性特長，「要融入一個文化，你要先理解對方的價值觀，」他說自己一路走來都是在第一線工作，必須理解每個不同產業所重視的細節，才能滿足對方需求，養成了他能整合不同領域專業的能力。

「外界看我做很多產業，但其實我做生意的道理，就是圍繞服務這個同心圓。」採訪最後，他謙稱，自己一路走來都是用最笨的方式創業，每一項都是先體驗再去調整。其實，正是這份勇於嘗試、體驗、學習的心態，讓這位連續創業家的同心圓，越展越大。

商業周刊1741期

(中時新聞網)