牛奶中的營養素對身體有許多好處！可是有些人喝牛奶容易產生肚子痛、脹氣、拉肚子、想吐等症狀，你也是其中之一嗎？為什麼會有這樣的症狀呢？又該如何解決喝牛奶不適的問題呢？快來看看懶人包讓營養師幫你解答問題吧！

喝牛奶的不適症狀。(圖/好食課提供)

Q1. 為什麼有些人喝牛奶會不舒服呢？

.喝牛奶不舒服的原因1 -酪蛋白敏感

牛奶中的酪蛋白分為α、β、κ 形式，研究發現α酪蛋白及β酪蛋白A1形式的酪蛋白進入腸胃道後會被分解、產生發炎物質，讓腸胃不舒服，例如肚子痛。很多人因此誤以為自己有乳糖不耐症，實際上是對酪蛋白敏感啦！

酪蛋白過敏。(圖/好食課提供)

.喝牛奶不舒服的原因2- 乳清蛋白敏感

研究發現牛奶中的乳清蛋白，例如α或β-乳球蛋白，也有可能會導致腸胃不舒服，產生腹痛、想吐、腹瀉等等的症狀喔！

乳清蛋白過敏。(圖/好食課提供)

.喝牛奶不舒服的原因3-乳糖不耐症

身體裡的有個酵素叫「乳糖酶」，如果乳糖酶不夠用來分解牛奶中的乳糖，就會產生不舒服的狀況。

乳糖不耐症。(圖/好食課提供)

Q2.一天要喝多少牛奶才夠呢？

根據國民營養調查，超過8成的人每天都喝不到1份乳品類!而我們一天要喝到2份！

Q3. 為什麼要喝牛奶呢？喝牛奶又有什麼好處呢？

牛奶是鈣質的重要食物來源，而鈣質對於身體有許多好處哦！像是骨頭健康、心血管健康、腸胃道健康、避免腎結石等等。

牛奶鈣與人體關係。(圖/好食課提供)

Q4. 如何解決喝牛奶不適的問題呢？

選擇含有A2beta形式的牛奶、把牛奶加熱後再喝、一次喝一點點、訓練腸胃對乳糖的耐受性都是不錯的選擇喔！

營養師推薦3招，減緩喝牛奶會拉肚子的狀況。(圖/好食課提供)

(中時新聞網)