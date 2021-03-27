你知道3月31日是世界備份日嗎？為了不要在4月1號愚人節當天因為各種病毒發作，導致手機、電腦珍貴照片或資料被消失，把握時間快把重要資料備份好！根據統計3分之1的人沒有備份過手機，有些人是不想花錢買雲端空間，或者根本不知道如何備份手機資料！由台灣新創公司所研發的Qubii備份豆腐，就是針對期待輕鬆備份手機的族群，透過「充電=備份」的直覺功能，自動備份手機照片、影片、聯絡人、FB/ IG等社群內容，且無論iPhone 和安卓（Android）手機都可用。

台灣新創公司Maktar民傑資科推出最新的Qubii Duo備份豆腐雙用版，除了充電自動備份功能之外， 新增獨家專利「記憶卡上鎖功能」，使用專屬App就可以把microSD記憶卡上鎖，再也不怕備份資料被偷看！ 除此之外，獨家內建專利英飛凌加密晶片，支援Face ID / Touch ID上鎖功能，多重加密功能，讓手機在地備份更具安全性與隱密性！因應iPhone 12開始在盒內附上Lightning to UBS-C的快充充電線，備份豆腐也推出USB-C 與USB-A 2種規格，可同時支援iPhone、iPad、Android手機、平板，簡單好用的使用介面，備份不用上傳雲端，不怕網路訊號不好，用備份豆腐就可以輕鬆備份，更換手機也輕鬆寫意。

此外，今年6月Google相簿將要取消免費無容量限制照片備份的服務。 Qubii備份豆腐也是一個自動備份手機資料、相片、影片的工具，別等到手機中毒或是雲端相簿的優惠限縮才思考資料備份的重要議題！

在「世界備份日」，為了提醒消費者養成備份手機資料的重要性，Maktar民傑資科特別推出加碼抽星巴克咖啡券活動（活動至4/5止），只要在331備份日前購買Qubii備份豆腐並完成備份，就有機會抽中好禮！

(科技)