為慶祝兒童節連假到來，丹麥玩具品牌樂高（LEGO）打造「樂高童玩節」，連假期間體驗活動兩地展開，與東森幼幼台聯手舉辦「悟空小俠樂高嬉遊記」活動，以原創IP Monkie Kid悟空小俠系列為主題，並首度以戶外電影院形式帶領小朋友實現心中英雄夢，同時邀請YOYO家族哥哥姐姐現場帶動跳，27日起於臺北市兒童新樂園開跑。同一時間樂高也在統一時代百貨與市府轉運站連通道舉辦打造限定快閃體驗活動「樂高心願蛋糕屋」，將樂高盒組放大為真人比例咖啡廳，邀請小朋友成為小小網美在現場拍照打卡與體驗，集結拼砌、烘焙、寵物、冒險、時尚等元素，多樣玩法讓孩子玩出無限可能；樂高同時準備多項兒童節期間限定滿額好禮，與小朋友度過歡樂時光。

樂高打造戶外電影院與體驗區展示原創「悟空小俠」系列

樂高2020年推出取材自經典傳奇故事《西遊記》的原創IP Monkie Kid悟空小俠，不僅推出系列盒組，同時也帶來原創主題卡通，故事敘述孫悟空的現代接班人「齊小天」與夥伴們展開冒險征途，成為新一代英雄。今年樂高把故事與盒組元素全都搬進臺北市兒童新樂園，現場將以大型立體全新盒組「悟空小俠黃金神獸」作為舞台主視覺，同時首度以戶外電影院形式」定時播放樂高原創動畫，同時邀請包含香蕉哥哥、草莓姊姊與柳丁哥哥在內多位深受小朋友喜愛的東森YOYO家族哥哥姊姊，現場唱跳悟空小俠主題曲，並安排安排人偶見面會與創意拼砌體驗，完整的主題包裝打造出樂高悟空小俠主題樂園，帶領小朋友走進齊小天的冒險故事，喚醒孩子心中的英雄夢。

「悟空小俠樂高嬉遊記」活動將於27日起於臺北市兒童新樂園展開，憑一日樂Fun券即可免費參加，並將「72變創意小禮包」、精美漫畫小冊帶回家，還有機會抽中萬元樂高悟空小俠大禮，一次蒐集全系列盒組。2021全新樂高悟空小俠系列盒組全面上市，全新前導動畫電影將於4月10日於東森幼幼台播映，第二季卡通則將在7月正式開播。

根據台北捷運局說明，每張售價200元的「一日樂Fun券」憑券即可免費進入兒童新樂園參觀，欣賞悟空小俠動畫、親手體驗組裝樂高積木的樂趣；同時，4歲至14歲的小朋友除可帶走限量悟空小俠小禮包外(每日數量有限，送完為止)，更有機會抽中價值萬元的悟空小俠樂高全系列。此外，一日樂Fun券也包含兒童新樂園門票及無限暢玩13項遊樂設施，4月5日前現場購買票券的遊客，再享免費欣賞原價300元的波隆納世界插畫大展。

台灣樂高於26日起於統一時代百貨1F與市府轉運站連通道搶先展開「樂高心願蛋糕屋」鼓勵女孩們突破框架玩出無限創意。（樂高提供／黃慧雯台北傳真）

真人比例樂高「心願蛋糕屋」邀請小網美拍照體驗

兒童月搶先開跑的「樂高心願蛋糕屋」鼓勵女孩們突破框架玩出無限創意，經過樂高內部數據統計出女孩的最愛，無論動手做、瘋時尚、衝冒險、扮公主或小動物，透過樂高百變的可能性，讓女生玩出所愛。樂高心願蛋糕屋於26日起於統一時代百貨與市府轉運站連通道搶先展開，特別放大熱門盒組「心湖城有機咖啡廳」打造成樂高版咖啡廳，提供所有大小朋友化身為時尚網美現場拍照打卡，同時也能走入真人比例的蛋糕屋中發揮創意體驗拼砌樂趣，只要完成任務就能將活動限定小禮物帶回家。

樂高「心願蛋糕屋」活動資訊：3/26 (五) - 4/11 (日)。週日到週四 (非假日) 11:00-21:00 / 假日(不含週日)及假日前一日 11:00-21:30。

樂高童玩節26日起舉辦期間限定滿額優惠活動，活動期間內於全台指定門市消費滿額即可獲得童玩超值包、童玩派對包等活動限定贈禮。（樂高提供／黃慧雯台北傳真）

全台樂高童玩節開跑 豐富活動滿足所有年齡層

除上述實體體驗活動外，樂高也為全台小朋友準備多項兒童節限定優惠，樂高童玩節26日起舉辦期間限定滿額優惠活動，活動期間內於全台指定門市消費滿1,800元就能將童玩超值包帶回家，其中更包含首度出刊的樂高互動玩樂誌，以及積木體驗包與人偶書籤等好禮，消費滿3,200元再加贈樂高收納袋，讓玩具收納更輕鬆，一系列精彩活動陪伴家庭度過連假時光。

樂高悟空小俠樂高嬉遊記活動資訊：3/27 (六) - 4/11 (日)。開放時間與臺北市兒童新樂園開放時間相同，最後入場時間為閉園前30分鐘，活動地點為臺北市兒童新樂園 樹蛙表演場。

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