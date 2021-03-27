樂高授權營運商－喜事集團（MSYAMING INTERNATIONAL GROUP）與樂高集團再次攜手合作，正式進軍台中，於台中大遠百南棟三樓，打造充滿在地特色的中部首間樂高授權專賣店（LEGO Certified Store）。在店內展示標誌性的高美濕地馬賽克牆，呈現在地化特色。預期此地將成為喜愛樂高的大小粉絲們獨一無二的遊樂體驗空間。

為能細緻融入台中在地景點特色，台中大遠百樂高授權專賣店邀請樂高認證大師黃彥智，使用超過20萬顆積木，打造出台灣唯一，且拼組複雜度與故事性更加豐富的熱門打卡點-高美濕地馬賽克牆。店中特色積木造景以台中洲際棒球場為靈感來源，真實還原球場獨特的天蓬、看台與紅色鋼架景觀設計。將樂高的無限可能，透過在地亮點，創造出令人驚豔的店裝藝術。 台中大遠百樂高授權專賣店佔地超過120坪，透過各項特色裝置，讓喜愛樂高的玩家們，感受充滿創造力與有趣互動的遊樂體驗。如「積木自選樂（Pick-a-Brick）」集結超過120款積木零組件，建構出繽粉多彩牆面，實現玩家天馬行空的拼裝創意。「人偶自選樂（Build-a-Mini）」讓玩家可自行挑選零件，拼組獨一無二的可愛小人偶。高科技的互動裝置「人偶掃描機（Minifigure Scanner）」以及「樂高AR互動盒（Digibox）」，皆是不可錯過的專賣店獨有裝置。 此外，為玩家增添客製化樂趣的樂高雷射鐫刻文字服務，可為每次的遊戲體驗，留下獨一無二的專屬印記。

台中大遠百樂高授權專賣店結合台中在地文化特色，打造台中洲際棒球場地景模型。右為人偶掃描機，讓參觀民眾感受科技互動的與時俱進。（樂高提供／黃慧雯台北傳真）

喜事集團（MSYAMING INTERNATIONAL GROUP）與樂高集團本次也特別邀請全台唯一樂高認證大師，也是出身台中的黃彥智，運用超過20萬顆積木，耗時3個月，打造出拼裝挑戰度更高，人物故事性更為豐富的高美濕地馬賽克牆。延續全球每間樂高授權專賣店注重與在地文化特色接軌的巧思，台中大遠百樂高授權專賣店比照國際規格，以孩童的觀賞視角為主要設計考量，細心設置展示櫥窗-台中洲際棒球場特色積木造景。在棒球運動風氣盛行的台灣，真實還原見證多場國際級賽事的台中洲際棒球場。

每一間樂高授權專賣店所呈現的獨特店裝特色，皆是融合在地人文與特色景觀的設計巧思。台中大遠百樂高授權專賣店作為台灣中部第一間樂高授權專賣店，如何在標誌性的馬賽克牆中，訴說在地的故事也令人好奇。經過長達一年的籌劃討論，從數十個台中當地景觀中精挑細選，最終由享有「世界六大天空之境」讚譽的高美溼地出線，作為馬賽克牆設計主題。在超過20萬顆樂高積木的拼裝下，如水彩畫般渲染在天空中的金黃夕陽、倒映於濕地上的漸層光澤感，以及畫中親子歡樂遊玩的表情張力，完美呈現出複雜精細的樂高拼裝藝術。

台中洲際棒球場的獨特外觀，是棒球運動風氣盛行的台灣，極具話題與代表性的在地特色建築。在台中大遠百樂高授權專賣店中，可近距離觀賞拼裝耗時３個月的洲際棒球場特色積木造景。真實還原美式風格的天蓬與寬闊看台，和球場外圍象徵棒球縫線的經典紅色鋼架設計。有趣的是，球場內外使用超過2000隻吸睛的樂高造型小人偶，看台上還有粉色的小豬人偶排出「Ｉlove Taichung」的加油隊形，如同正觀戰球賽的熱情球迷，連記分板上的賽局資訊皆是以積木顆粒拼裝。球場周邊道路使用今年一月甫推出的城市系列道路底板，為玩家們對城市空間規劃帶來無限拼裝想像。

歡慶台中大遠百樂高授權專賣店正式開幕，多樣樂高話題商品強勢回歸！眾樂高迷心目中的經典盒組如「75978 Diagon Alley哈利波特斜角巷」、「71040 The Disney Castle迪士尼城堡」、「71044 Disney Train and Station迪士尼火車」，皆是開幕期間必收商品。在跑車迷與潮流人士間獲得廣大迴響的「 10295 Porsche 911 保時捷911」傳奇車款盒組，以及目前突破樂高歷年來最高拼裝片數紀錄的創意系列盒組-「10276 Colosseum羅馬競技場」兩大話題商品，勢必再次掀起搶購風潮。

開幕期間加入樂高授權專賣店會員，可獨享專屬會員折扣。更有豐富多樣的開幕滿額贈禮。3/27~4/18活動期間，單筆消費折扣後達各金額累積門檻，即可獲得期間限定贈禮。單筆消費折扣後超過最高累積門檻$6,000，更可將四款限量滿額贈禮一次收集完全！滿額贈禮中「樂高LOGO托特包」首次在台亮相，印滿歷年來樂高商標的演變，集結各世代樂高迷的回憶，別具紀念價值，只送不賣更值得收藏。在樂高授權專賣店開幕時才會出現的稀有盒組「40145 樂高商店」，與針對特殊節慶推出的「40449 復活節兔子的紅蘿蔔屋」、「童玩派對包」，更是眾樂高迷不可錯過的寶藏盒組。

(科技)