英特爾宣布砸200億美元（約台幣5700億）蓋2座晶圓廠，跨足代工領域，外界普遍認為對台積電營運影響不大，更無法撼動其晶圓代工龍頭地位，市場分析師則看衰英特爾重返代工，直指不僅是策略上的大敗筆，也將成為台積電眼中「不受歡迎人物」。

MarketWatch報導，Northland資本市場分析師Gus Richard指出，英特爾計畫投入晶圓代工市場，除了自行生產CPU，另一些則外包，這是一項「策略性重大錯誤。

由於英特爾與台積電為競爭合作關係，Richard表示，英特爾不僅成立晶圓代工部門，還將自己部分產品外包給台積電，屆時將成為台積電眼中「不受歡迎人物」。他認為，英特爾競爭對手超微（AMD）可望優先取得台積電先進製程產能，因此對超微投資評等上調至「優於大盤」。

華爾街日報也提到，目前全球晶片供貨吃緊，台積電訂單接不完，英特爾也需要委託台積電來製造自家最先進的晶片，短期內對台積電的衝擊不大。

台積電身為晶圓代工龍頭，在技術研發不斷超前，並擴大投資規模，預期今年資本支出增加逾45%、達到250億至280億美元。即使英特爾計畫奏效，其晶片製造技術仍追不上台積電。

工商時報引述業內分析，英特爾的IDM（垂直整合製造）廠營運模式沒有改變，自有產能一定優先生產CPU，包括超微、輝達、賽靈思等競爭對手也不可能將訂單交由英特爾生產，所以合作對象以微軟、Google、亞馬遜、思科等系統廠為主，訂單類型少量多樣，因此英特爾跨入晶圓代工，對台積電等晶圓代工廠營運影響不大。

(中時新聞網)