國發會26日公布2月景氣燈號，在生產、消費及出口皆呈好轉下，亮出景氣紅燈，這是2010年9月以來的第一顆紅燈，反映景氣呈現全面強勁穩健復甦。不過，股票市場一直有所謂「紅燈賣股、藍燈買股」的說法，這顆等了10年的紅燈莫非意謂現在該出場？專家表示，必須考量大盤位置等因素，目前還沒有要崩盤的跡象。

台北股市26日開高走高，台積電股價回神，終場收在590元，大漲15元，推升大盤指數一路重返16300點之上，收在16305.88點，大漲245.74點，雖然還沒有回到16579點的歷史高點，但也在16300點之上。

股票市場一直有所謂「紅燈賣股、藍燈買股」的說法，其實就是買在低點、賣在高點的概念，當然挑選的標的一定要是好股票，理財達人股魚曾在他的書中提過一種操作手法，就是在出現藍燈時進場買進0050，出現黃紅燈就賣出0050，他從2003年開始使用這種操作手法，到2015年共經歷4次景氣循環，幾乎每次報酬率都有20%以上。而許多理財節目也都教過這種被稱為懶人投資法的操作方式。

理財專家盧燕俐也整理了2004年5月、2010年1至4月，以及2010年7月至8月亮紅燈的情形發現，前兩次確實在紅燈附近出現波段高點，但2011年2月則還有高點，顯示當景氣出現紅燈時，股市確實有些熱絡，但會不會因此崩盤還需考量大盤位置、各國央行政策，以及相關指標股的表現，目前來看，16000點的股票並不便宜，而各國央行也在收縮資金，我們的權值股台積電股價又還在整理，台股現在還是整理盤，目前還沒有要崩盤的跡象，除非景氣連續亮出好幾個月的紅燈時再來討論。

國發會公布燈號亮出睽違10年的紅燈後，網友也在批踢踢股板熱烈討論，網友先貼文說「紅燈...完惹」，馬上就有網友回應「紅燈就是賣」、「紅賣綠買 就是這麼簡單」、「是黃藍燈 不是綠燈」、「紅燈是不是代表要見高點了」、「紅燈啦0050該賣了」，但也有網友說這是「過氣燈號理論」、「這次不一樣」。

(中時新聞網)