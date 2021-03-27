國民黨立法院黨團突襲成立「疫苗採購調閱小組」，引發藍綠大戰，而疫苗採購是否黑箱，也成為關注焦點之一。根據最新網路民調顯示，有7成6的人認為，疫苗採購有不為人知的黑箱；另有近8成的人認為，疫苗採購價格應該公開。

立院衛環委員會臨時提案日前表決通過「疫苗採購調閱小組」，引起藍綠多次大戰，24日終於達成共識，民進黨團總召柯建銘及國民黨團總召費鴻泰進入朝野協商，衛環委員會終於在當日中午12時召開，通過疫苗採購調閱小組照案，成立時間未定。

對此，《NOWnews》於24日進行網路民調，詢問網友有關疫苗採購的看法，投票時間至29日截止。截至26日晚間8點半左右，針對疫苗採購價格是否應該公開？有79.74%的人認為應該公開，理由是「這本來就沒什麼好隱瞞的」「疫苗買多少錢公布就好，省得吵翻天」；19.24%的人認為不應該公開，認為如果可能影響後續疫苗採購，立委幫忙把關即可，或相信政府不會害國民；另有1.01%的人表示沒意見。

民調也詢問，民進黨強擋「疫苗採購調閱小組」的理由為何？有21.27%的人選擇「疫苗採購可能受影響」；76.71%「疫苗採購有不為人知的黑箱」；2.03%「不知道／沒意見」。

此外，對於國內的新冠疫苗最快6月才會申請緊急授權，是否願意施打國產疫苗？有29.87%的人表示願意；51.39%不願意；18.73%不知道或沒意見。

(中時新聞網)