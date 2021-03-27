不論汽機車，許多喜歡搶快危險超車，造成馬路糾紛。一輛休旅車在高速公路上遭後方轎車不斷按喇叭逼車，甚至還比中指挑釁，結果下一秒畫面讓網友嗨翻，直呼超爽。

《B.C. & Lowy》日前上傳一段馬路糾紛影片。事件發生在烏克蘭，一輛Nissan休旅車在高速公路上，遭後方超速的Hyundai轎車不斷按喇叭逼車，為了避免糾紛，休旅車駕駛為了避免紛爭，於是將車開向外車道，讓轎車先行通過。

影音取自YouTube/B.C.&Lowy，若被刪除請見諒

未料轎車駕駛似乎不滿自己被擋道太久，超車後便放慢速度，不斷在休旅車前急煞逼車，氣得休旅車再度超車，副駕駛座的女子開手機錄影並拍下車牌，此舉讓轎車駕駛惱羞成怒，不僅駕駛女朋友比中指挑釁，還進一步近距離逼車。

休旅車駕駛也忍無可忍，直接順其自然，讓車子撞了上去，當場把轎車車尾撞凹一個大洞，並示意友人報警，轎車駕駛則是氣不過，搖下車窗比出手勢，要求休旅車停下來PK，但休旅車不理會，在警方的指示下，順利將車開到附近警局，解除被糾纏的危機。

根據當地媒體報導，休旅車報案後，警方很快通過車牌，將23歲的Hyundai駕駛緝拿歸案，雖然Hyundai駕駛僅遭判罰台幣1400元，但由於該駕駛有多項違規紀錄，駕照遭吊銷6個月，並且負起維修責任，還必須進行50個小時社區服務，法官更指定駕駛必須去清掃馬路。

不少網友看到直呼：「爽」、「屁孩可能剛剛看完玩命關頭趕在七天後回家的路上」、「百般叫罵不如一撞」、「撞下去那瞬間好爽」、「理性等級：俄羅斯」、「晚上GTA玩太多，想玩真人版結果踢到鐵板」、「屁孩忘記他們不在網路上了」，也有人打趣：「我還以為他們會撞第二下，可惜了」，對此有內行解釋：「休旅車故意不撞第二次，很聰明，第一次可以說煞不住不小心撞到的，第二次就鐵定是故意了，這樣可以教訓人，在法律上又比較難挑到小尾巴」。

(中時新聞網)