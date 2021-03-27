大陸網紅水冰月擁有超過5百萬粉絲。(取自微博)

大陸網紅「水冰月」擁有天使般的清純臉蛋與魔鬼身材，當年因為一部湖南閨蜜團影片爆紅網路，讓她抖音帳號吸引超過5百萬粉絲追隨。然而近日網路卻瘋傳一部號稱是她大學時期的9分32秒露骨性愛片，甚至被陸網友戲稱為「932事件」，令水冰月火大拍片回擊，澄清影片中的女主角不是她！

水冰月憑著一張甜美臉蛋與宛如鄰家女孩般的清純氣質，在大陸網路人氣超夯，帳號更吸引超過500萬粉絲追隨。不過水冰月也不免俗地遇到人紅是非多的衰事，遭爆大學時期的性愛片被男友流出，網上更流傳一張男女在床上曖昧調情的畫面截圖，令人想入非非。

號稱是水冰月的大學影片，在陸網不斷瘋傳。(取自微博)

隨著影片事件越演越烈，水冰月也在微博發聲，「我今天晚上才知道有關於一些我『大學視頻』的消息，首先我知道這個是非常生氣的，不知道是哪個無聊的人誣陷我，但我可以確定的是 裡面的女孩子從聲音到臉還有身材 沒有一個地方像，希望那些瞎了眼的人能有點自知之明。」隨後更PO出一張報案單，強調人在做天在看。

水冰月眼見影片不斷被瘋傳，果斷報警並拍片自清。(取自水冰月抖音)

隨後水冰月更在抖音拍片訴心聲，坦言一開始她是抱著清者自清的態度，不想去理會謠言，但沒想到事情會越演越烈，影片更在各大社群平台不斷流傳，讓她終於了解到事情嚴重，果斷報警處理。

水冰月更稱所謂的大學影片是很多年前就流出來的，但她不願多說事情的來龍去脈，因為對影片中的女生也是很大傷害。水冰月表示自己平日很少跟人接觸，不認為她是因得罪人才被流出影片報復，更透露散布影片的源頭是一家博弈網站，目前就是吸引老司機上網站看影片，順便賭博，「我希望大家不要去散布謠言了，因為真的對我和對那個女孩子來說，真的傷害都特別大。」

(中時新聞網)