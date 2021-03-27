美式賣場好市多是民眾大量採購、掃貨的首選，但近日有男網友貼出一張賣場角落「牛奶危樓」照片，讓他搖頭直呼「上面有毒？」，不少網友看到也大嘆沒水準：「台灣人日常」、「台人正常發揮」。

男網友在臉書《爆廢1公社》貼出照片，只見照片中上下堆疊了三層的鮮奶，最上面一排沒人要拿，大家拼命拿中間排的牛奶，導致中間直接空了一大塊，支撐的紙箱也因重量快要負荷不住，呈現「危樓狀態」，原PO上傳照片後感慨：「上面有毒？」

貨架上疊了3層的牛奶，第二層被拿走一大半，第一層卻沒人要拿，導致牛奶呈現搖搖欲墜的情形，讓網友傻眼。(圖／爆廢1公社)

不少網友看到後也傻眼，紛紛留言：「說個笑話，台灣最美風景是人」、「台灣人正常發揮」、「台人的日常，不意外」、「最沒水準的賣場會員」、「是用鮮奶在玩疊疊樂嗎」、「可能有些人有潔癖，上面太多人摸過就不拿了」、「台灣人都很喜歡拿第二罐／排啊，知道後我都把日期最新的放最前面」。

但也有人認為小題大作：「不就日期關係」、「花一樣的錢，為什麼我要拿快過期的」、「想要保存期限久一點錯了嗎」、「第一排常常有奧客不知道做了啥，想拿第二排也很正常啊」。

(中時新聞網)