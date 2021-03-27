婚姻大事完成後，往往才是挑戰的開始。一名女網友PO文訴苦，表示丈夫一個月薪水接近4萬，但扣掉日常開銷與各類貸款後，根本養不起小孩，讓她忍不住開始思考離婚，文章曝光後卻反被一面倒砲轟。

女網友在臉書《靠北婚姻2.0》PO文「想問一下，有人會因為老公沒能力養小孩而離婚的嗎？」，她表示，丈夫月薪3萬多快4萬，但光應付各類貸款就已經很吃力，即便每個月有育兒津貼2500元，依舊無力負擔小孩的奶粉錢、尿布等各種支出，而自己也為了帶才剛出生6個月的孩子無法上班，只能偶爾跟娘家拿點錢才有辦法應付。

人妻以為離婚就能解決問題的奇特想法，遭網友一面倒砲轟。(圖／靠北婚姻2.0)

原PO說，夫家只剩下公公，沒辦法顧小孩，娘家也抽不出人力來顧，母親就建議她考慮離婚，不然生活也很辛苦，原PO思考過後，也覺得自己實在受不了這樣的生活，興起離婚念頭，但又覺得因為養不起小孩就離婚感覺很怪，因此上網尋求意見。

文章曝光後，網友一面倒砲轟原PO：「老公一個月4萬都養不起了，離婚後妳要靠誰？」、「哪來的自信覺得離婚後就會有錢？」、「離婚後就養得起小孩？是誰要幫妳出？」、「有丈夫支撐就這麼慘了，離婚後當單親媽只會更慘」、「要不要直接先幫孩子報名孤兒院」、「有種東西叫托嬰」、「自己不工作有啥好講的」、「懷孕的時候薪水不就長那樣，為什麼沒想清楚就生？」、「只享受過程，不考慮結果的下場就是這樣」、「妳的問題都是離婚後依舊無法解決的，到底在想什麼」、「最可憐的是剛出生的孩子」、「妳母親的問題很大...」。

(中時新聞網)