台灣身心障礙藝術發展協會理事長吳春山（左）、舜元建設董事長林逸民攜手為光之藝廊藝術家，提供展出作品的空間。（盧金足攝）

由舜元建設、光之藝廊、台灣身心障礙藝術發展協會主辦2021舜元藝術季II，主題為「星星在說 畫」。（盧金足攝）

自閉症陽光畫家謝宇軒，藝術創作呈現對生活的細緻觀察，展現正能量。（盧金足攝）

舜元建設董事長林逸民（左）對光之藝廊的藝術家作品深受感動，歡迎大家「藝」起來。（盧金足攝）

謝宇軒藝術創作呈現對生活的細緻觀察，被譽為陽光畫家。（盧金足攝）

2021舜元藝術季II「星星在說 畫」26日登場，邀請自閉症畫家謝宇軒，以他獨特觀點及熱烈活潑的筆觸，呈現對生活的細緻觀察，表達內心滿滿的希望與愛，台灣身心障礙藝術發展協會理事長吳春山表示，接待中心化身藝廊，讓身心障礙的藝術家獲得找到知音共鳴的平台；舜元建設董事長林逸民打造接待中心成藝術空間，對光之藝廊的藝術家作品深受感動，歡迎大家「藝」起來。

吳春山表示，接下光之藝廊、台灣身心障礙藝術發展協會理事長之後，先辦了一個攝影展，將自己攝影的作品舉辦攝影展方式，力挺光之藝廊。

「台中的建商的樣品屋設計很用心，化身成美學藝廊」，吳春山說，這個平台除做銷售房子之外，還能展示藝術家的作品，也能提供光之藝廊藝術家作品在銷售中心展出，甚至規畫在未來完成的社區公共設施。

吳春山強調，藝術作品有展示平台，讓身障藝術家有收入

，身心障礙藝術家未來的路很艱辛，可是他們有特殊的才華與能力，大家鼓勵藝術家，光之藝廊的作品，每一幅都有獨特之處，建商扮演平台的角色深具意義，未來希望透過建築同業，能多多在門廳、公共設施提供光之藝廊作品展示的機會。

舜元建設董事長林逸民表示，接待中心打造藝術展出的平台，這個空間正好是光之藝廊的藝術家最需要，建案社區也能多多開放給光之藝廊的藝術家。

由舜元建設、光之藝廊、台灣身心障礙藝術發展協會主辦2021舜元藝術季II，主題為「星星在說 畫」，舜元建設以建設事業立定根基，秉持「生活即藝術，藝術即生活」精神，認為建築不單是遮風避雨的場所，也是滋養藝術人文的交流平台。

林逸民希望藉由舉辦藝文與環保相關活動拉近民眾和藝術之間的距離，更傳遞企業關懷社會的公益理念，創造一次次美與善的循環。

繼「舜元藝術季I ‧HERE WE ART」邀請新銳藝術家林明修的再生創作展，接力展出2021舜元藝術季II，主題為「星星在說 畫」， 完美舜元建設將「溫潤建築」精神融入作品，不只是在建築中規畫溫馨又人性化空間設計，以藝術當作活水養料，悉心灌溉日常生活。

他期許建築能夠成為一顆種子，種在樹最多的地方，持續長成一座美學森林：響應市府永續社區營造的「舜元獨立森林」獲頒第二屆台中樂居金獎，以城市自然祕境為題的「舜元睦森林」榮獲第八屆台灣景觀大獎，見證企業逐步落實美好生活願景的初衷。

2021舜元藝術季II「星星在說 畫」3月26日正式開跑、展出期間至4月25日，透過「以畫代話」引導自閉症族群勇敢表達心聲，期盼社會大眾都能藉此擁抱「愛」的力量，首場邀請星兒畫家「謝宇軒」，帶領觀者走進自閉症群體的小星球。

林逸民說，未來舜元建設將提供「溫潤建築會館」作為展覽場地、不定期舉辦相關文創藝術季活動，並透過社區合作收藏，展現企業永續經營與人文藝術、居住環境緊密結合的決心。

(中時 )