長榮海運「長賜輪」擱淺在蘇伊士運河，中斷水道航運。白宮表示，正在密切觀察狀況，擔憂可能到數週時間。

白宮會對全球能源市場帶來影響，美國也向埃及方面表達願意提供協助。

400公尺長的長賜輪（MV Ever Given）本月23日晚間擱淺，阻礙蘇伊士運河（Suez Canal）這條主要貿易航道的通行，導致上百艘船擠在運河兩端。救援專家警告，移動這艘巨輪可能需要數天發言人莎琪（Jen Psaki）今天在例行記者會上被問到此事時表示，正在密切觀察情勢發展，了解埃及政府正在努力盡快將貨船移開，讓運河得以暢通。

她表示，在與埃及的外交溝通中，美國向埃及政府表達願意提供協助，讓運河重新開放，美國正與埃及進行磋商，「對話仍在進行」。

在被問到美國是否擔心全球貿易影響時，莎琪表示，確實看到此一事件對能源市場的一些潛在影響，蘇伊士運河是石油雙向運輸的關鍵路線，這也是美國提供援助的原因之一。美國會持續監控市場狀況，並在必要時作出適當回應。（編輯：徐睿承）1100327

(中央社)