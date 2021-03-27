美台25日簽署「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」，中共接連出動20架軍機擾台，創國防部公布統計以來最多架次的一次。美國國務院今天嚴正敦促北京，停止施壓台灣。

美國在台協會（AIT）與駐美代表處於美東時間25日簽署合作備忘錄，設立海巡工作小組促進雙邊溝通、合作與資訊分享。這是美國總統拜登（Joe Biden）1月20日上任以來，美台簽署的首份合作備忘錄。

台北時間26日，共有20架次共機侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），包含2架運8反潛機、1架空警500、4架轟6K、10架殲16、2架殲10、1架運8技偵機，其中轟6K、運8反潛機更罕見侵擾台灣東南方。

這創下國防部去年9月17日起在官網「即時軍事動態」專區發布共機動態以來，規模最大的一次，也是今年數量最多的一次。

面對共機大規模擾台，美國國務院一位不具名發言人今天以背景方式回覆記者詢問時表示，美國嚴正敦促北京停止在軍事、外交和經濟上施壓台灣。

這名發言人強調，北京應改與台灣進行有意義對話。（編輯：徐睿承）1100327

(中央社)