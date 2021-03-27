美國總統拜登今天邀請包括俄羅斯總統蒲亭、中國國家主席習近平等40 位領袖，出席4月22、23日舉行的氣候領袖視訊峰會，商談氣候變遷議題。

白宮今天透過新聞稿表示，這場氣候領袖峰會將強調更強有力的氣候行動的迫切性與經濟利益，這場峰會也將是11月在格拉斯哥（Glasgow）舉辦聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）前的一個重要里程碑。

白宮指出，氣候峰會與COP26的主要目的在實現將全球氣溫上升幅度控制在攝氏1.5度的目標，並創造高薪就業、推動創新技術，並協助脆弱國家適應氣候變化。

這場峰會除了蒲亭（Vladimir Putin）、習近平與全球主要國家領袖外，部分最受氣候變化影響國家如孟加拉、馬紹爾群島、不丹等也受邀出席。在白宮發布新聞稿不久前，美國總統拜登（Joe Biden）被記者問到是否邀請蒲亭、習近平時表示，他們兩人已經得知獲邀，但他並未與他們兩人通話。（編輯：徐睿承）1100327

(中央社)