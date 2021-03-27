新冠疫苗可用性增強！美股勁揚 道瓊大漲453點 05:442021/03/27 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 冠狀病毒疫苗可用性增強，推升道瓊和標普500指數再創新高。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美股今天勁揚，因市場對經濟復甦益加樂觀，加上冠狀病毒疫苗可用性增強，推升道瓊和標普500指數再創新高。 道瓊工業指數終場上漲453.40點，或1.39%，收在33072.88點；標準普爾500指數上漲65.02點，或1.66%，收在3974.54點。 以科技股為主的那斯達克指數上漲161.047點，或1.24%，收在13138.727點。（譯者：徐睿承）1100327 1分鐘讀財經》存股族爽抱！金融股4大驚喜 15檔外資狂掃 台積電回神收590元漲15元 推升台股大漲245點 (中央社) #指數 #上漲 #道瓊 #美股 #創新高 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《韓股》韓人信心增 KOSPI晨站穩三千點 11:432021/03/26 財經 台積電開582元漲7元 台股漲逾百點 09:082021/03/26 財經 台積電回神 台股早盤上漲逾百點 09:332021/03/26 財經 拜登談話穩信心 美股全面翻紅 台積電ADR小漲1.37％ 08:052021/03/26 財經 《台北股市》台股開高80點 台積電止跌回5日線 09:272021/03/26 財經 《生醫股》外資用力挺 晶碩悍飆高 11:262021/03/26 財經 《盤中解析》電金傳齊來勁 台股一度狂飆200點 10:522021/03/26 財經 《港股》扳回頹勢 恆生重回兩萬八 11:092021/03/26 財經 《美股掃瞄》美股反彈全漲 景氣族群扮要角 08:362021/03/26 財經 《日股》科技帶頭衝 日經重回兩萬九 12:002021/03/26 財經 美利達早盤股價飆漲續創高 10:262021/03/26 財經 國際熱門新聞 美台簽備忘錄共機頻擾台 美籲北京停止施壓 促兩岸對話 - 國際 - 中央社 新冠疫苗可用性增強！美股勁揚 道瓊大漲453點 - 國際 伊朗海上開打 飛彈攻擊以色列貨櫃船 - 國際 【長榮輪卡運河】航跡圖曝光 外媒：長賜輪擱淺前在紅海畫「大鵰」 - 國際 拜登嗆中俄 美要證明民主有效 - 國際大事 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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