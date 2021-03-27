美股今天勁揚，因市場對經濟復甦益加樂觀，加上冠狀病毒疫苗可用性增強，推升道瓊和標普500指數再創新高。

道瓊工業指數終場上漲453.40點，或1.39%，收在33072.88點；標準普爾500指數上漲65.02點，或1.66%，收在3974.54點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲161.047點，或1.24%，收在13138.727點。（譯者：徐睿承）1100327

(中央社)