美國職棒大聯盟倒數6天開季，台灣好手張育成確定進入克里夫蘭印地安人開季26人名單。總教練稱讚他是隊上數一數二的打擊者，用「危險」形容他的攻擊火力。

4月1日開幕日近在眼前，在亞利桑那州春訓的印地安人隊包含今天剩5場熱身賽。總教練今天在賽前找來9 名球員，告知他們爭取到今年開季名單，25歲來自台東的張育成就是其中之一。

美聯社（AP）記者威勒茲（Tom Withers）在推特（Twitter）轉述印地安人總教練法蘭科納（Terry Francona）的評語，稱張育成這段時間以來是球隊陣中最好的打擊者之一。

張育成開季從大聯盟出發，主要角色是替補內野手，法蘭科納說雖然無法肯定張育成會獲得多少打席，但他確實是春訓表現最好的打擊者之一。

張育成春訓成績獲得肯定，出賽14場，敲出8支安打、打擊率0.250，特別是長打火力突出。二壘安打、三壘安打各1支，4支全壘打並列球隊全壘打王，長打率0.719、攻擊指數1.013。

無論比賽或練習，教練都看在眼裡。法蘭科納說：「他一直以來都很努力。我只知道，每次看到他站上打擊區，我都覺得他很危險。這是好感覺。他移到一壘守得很好，給我們多一個調度的選擇，他內野每個位子都可以守。」

本季以「打出自己成績，讓大家知道我從台灣來」為目標，張育成的美國大聯盟生涯邁入第3年，春訓手感火燙之外，加練一壘守備位置也增加競爭力，在好手雲集的隊上增加存在感。

克里夫蘭媒體選出今年春訓的印地安人16大驚奇時刻，張育成表現排在第8名。

報導指出，去年夏天第二階段春訓，張育成砲轟幾名頂尖投手，當時有些人認為只是僥倖，今年張育成再度繳出好成績，讓那些心存懷疑的人們都哇的一聲叫了出來。

印地安人為開季暖身的球迷活動，也拿張育成英文名字（Yu Chang）諧音You當作宣傳噱頭。

印地安人官方推特23日貼出張育成手比自己球衣背號2號的勝利手勢，號召球迷上傳手比數字的照片一起倒數球季的到來，文案中提到好幾次You正好與照片裡有著開朗笑容的Yu互相對照。（編輯：徐睿承）1100327

(中央社)